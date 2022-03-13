العائدون.. أمينة خليل تروج لمسسلها القادم في رمضان

روجت الفنانة أمينة خليل، لمسلسها القادم في رمضان، ونشرت صورة عبر حسابها الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت أمينة خليل ، متصدرة البوستر الرسمي، وعلقت على الصورة " كل سنة وانتم طيبين، رمضان ٢٠٢٢".

يذكر أن أمينة خليل، خرجت عن صمتها بعد الانتقادات التي وجهت لها بسبب استخدامها مصطلحات باللغة الإنجليزية، خلال لقائها مع الإعلامي أنس بوخش في برنامج AB talks.

وقالت أمينة خليل، في حوار مع اي تي بالعربي: "أنا واحدة مولودة برة في أمريكا، وبتكلم عربي وإنجليزي، ولكن أول لغة اتكلمتها في حياتي كانت إنجليزي، كل واحد وشخصيته وكل واحد وحياته".

وأضافت: كل شخص وُلد ونشأ في بيئة مختلفة، ولا يجب أن تحكموا عليّ بسبب تحدثي باللغة الإنجليزية، وأحيانا يكون من السهل عليّ أن أعبر عن نفسي بالإنجليزي، وفي بعض الأحيان توجد كلمات أعبر عنها باللغة العربية".