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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

من منزلها.. أمينة خليل تخطف الأنظار بأحدث ظهور لها

أمينة خليل
أمينة خليل

نشرت الفنانة أمينة خليل صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

 

وظهرت أمينة خليل في الصورة من منزلها و ارتدت بجامة و لم تتكلف في وضع المكياج مما أثار إعجاب متابعيها.

 

يذكر أن خرجت الفنانة أمينة خليل ، عن صمتها بعد الانتقادات التي وجهت  لها بسبب استخدامها مصطلحات باللغة الإنجليزية، خلال لقائها مع الإعلامي أنس بوخش في برنامج AB talks.

 

وقالت أمينة خليل في حوار مع اي تي بالعربي " أنا واحدة مولودة برة في أمريكا، وبتكلم عربي وإنجليزي، ولكن أول لغة اتكلمتها في حياتي كانت إنجليزي، كل واحد وشخصيته وكل واحد وحياته".

 

وأضافت: كل شخص وُلد ونشأ في بيئة مختلفة، ولا يجب أن تحكموا عليّ بسبب تحدثي باللغة الإنجليزية، وأحيانا يكون من السهل عليّ أن أعبر عن نفسي بالإنجليزي، وفي بعض الآحيان توجد كلمات أعبر عنها باللغة العربية.

امينة خليل انستجرام أحدث ظهور مكياج صورة جديدة الفن

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