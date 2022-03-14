القوات المسلحة والشرطة.. الغرف التجارية تزف بشرى في منتصف رمضان بشأن السلع

أكد محمد المصري النائب الأول لرئيس اتحاد الغرف التجارية، أن بداية من منتصف شهر مارس الحالي، وبالتحديد يوم ١٥ مارس ستنطلق معارض رمضان، والقوات المسلحة ووزارة الداخلية تشارك فيه بمنافذها المختلفة، متابعها أن كثرة المعروض يؤدي لاستقرار الأسعار في الأسواق.

وأضاف محمد المصري، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة “إم بي سي مصر”، مساء أمس الأحد، أن هناك انخفاض اسعار القمح عالميا، لافتا إلى أن هناك توقع بأن الأسعار ستنخفض ولكن من الصعب تحديد تفاصيل الأمر.

وتابع محمد المصري النائب الأول لرئيس اتحاد الغرف التجارية، أن الهدف أن تصل السلع للمستهلك بسعر مناسب وليس مرتفعًا.