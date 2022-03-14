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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مبادرة لتعديل تسعيرة ووزن رغيف الفينو.. التموين بالإسكندرية يوضح

رغيف الفينو
رغيف الفينو

قال محمد سعد الله أحمد، مدير مديرية التموين بالإسكندرية، إن مع الأزمة الروسية الأوكرانية التي تسببت في ارتفاع نسبة أسعار الدقيق، وبالتالي اضطرت المخابز إلى رفع أسعار منتجاتها، أو قلة حجم المنتج نفسه، ولكن رغيف الفينو بمثابة سلعة رئيسية للمواطن. 

وأضاف محمد سعد الله في مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء dmc"، المُذاع على فضائية "dmc"، أنهم تلقوا شكاوى كثيرة من المواطنين بشأن أسعار رغيف الفينو، على الرغم من أنه غير مُسعر وليس عليه أية قيود، لذلك تم التنسيق مع المخابز المستعدة للتعاون مع البلد، وقمنا بطرح مبادرة "كلنا مع البلد"، من قبل المخابز.

وتابع مدير مديرية التموين بالإسكندرية، أن تم عرض الفكرة على محافظ الإسكندرية، اللواء محمد الشريف، الذي رحب بها، وتم تنفيذها على أرض الواقع، والتي تنص على وزن رغيف الفينو 50 جرام، بسعر 75 قرش للرغيف بدلاً من 1 جنيه.

ونوه محمد سعد الله أنه تم تشديد الرقابة على المخابز بعد تغلية سعر رغيف الفينو.

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