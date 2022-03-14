النيابة تصدر 3 قرارات في واقعة وفاة زياد إيهاب حارس مرمى الأهلي للناشئين

أصدرت النيابة العامة ثلاثة قرارات، في واقعة وفاة زياد ايهاب حارس مرمى النادي الأهلي للناشئين بإلقاء نفسه من اعلي منزله بمنطقة عين شمس.

وقررت النيابة العامة، نقل جثمان المتوفى إلى المشرحة، وتكليف أحد الأطباء الشرعيين بإجراء الصفة التشريحية عليه لبيان ما به من إصابات، وكيفية حدوثها، وسبب الوفاة، ومدى إمكانية حدوثها وفقًا للتصور الذي توصلت إليه التحقيقات، كما كلفت النيابة العامة الشرطة بالتحري حول الواقعة وصولا لحقيقتها، وجارٍ استكمال التحقيقات.

وورد إلى النيابة العامة بلاغٌ اليوم بدخول المتوفَّى إلى المستشفى نتيجة سقوطه من علو، فباشرت النيابة العامة التحقيقات، حيث ناظرت جثمانه وتبينت ما به من إصابات ظاهرية، وعاينت محل الواقعة، وطالعت ما سجلته آلاتُ المراقبة المطلة عليه،

كما سألت النيابة العامة والدَيِ المتوفى وشاهدي الواقعة، فتوصلت التحقيقات حتى تاريخه إلى مرور المتوفى بضائقة نفسية لرفض والده طلبه للزواج من إحدى الفتيات، وفي وقت مبكر من صباح اليوم فاجأ أهله بإلقائه نفسه من أعلى العقار الذي يقيمون به ففارق الحياة.