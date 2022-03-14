تاج الدين: وضع كورونا مستقر .. والحد من التجمعات في رمضان ضروري

كشف الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، عن الوضع الوبائي في مصر قبل بداية شهر رمضان الكريم، قائلاً إننا كنا نشهد زيادة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا خلال الفترة الماضية، وكانت الأكثر في الأعداد مقارنة بالموجات السابقة، منوهاً بأن السبب في ذلك هو متحور أوميكرون الذي كانت نسبة العدوى به عالية.

وأضاف عوض تاج الدين أن بدأت الأعداد تنخفض بعدها، وأصبح الوضع الحالي أفضل بكثير والحالة مستقرة، بسبب انخفاض عدد الإصابات وأعداد الحالات التي تحتاج إلى الدخول للمستشفيات أو رعاية مركزة.

وتابع مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، أن الانخفاض في أعداد الإصابات مستمراً، مشيراً إلى أن تشابك الموجة الرابعة والموجة الخامسة معاً كان أيضاً سبب من أسباب زيادة أعداد الإصابات خلال الفترة الماضية.

وأكد عوض تاج الدين أن الآمور أكثر استقراراً في الوضع الحالي، رغم وجود مصابين وعدد وفيات قليلة، لذلك يجب الاستمرار في الالتزام بالاجراءات الاحترازية والوقاية خلال الفترة القادمة.

ونوه مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، أن عدد وفيات كورونا وصل لـ 8 حالات فقط، منوهاً بأن هذا يرجع إلى قلة أعداد المصابين، فعندما تكون أعداد الإصابات عالية والأعراض خفيفة، تكون نسبة الحالات البسيطة 85%، والحالات الشديدة حوالي 15%، وبالتالي يكون عدد الوفيات أكثر، معقباً: "نتمنى ألا يكون هناك عدد وفيات نهائياً".

وأضاف عوض تاج الدين أن انخفاض أعداد الإصابات خلال الفترة الماضية، أدى إلى انخفاض الحالات الشديدة من إصابات كورونا، ما أدى إلى انخفاض عدد الوفيات.

وأكد مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، أن الدين أن الآمور أكثر استقراراً في الوضع الحالي، رغم وجود مصابين وعدد وفيات قليلة، لذلك يجب الاستمرار في الألتزام بالاجراءات الاحترازية والوقاية خلال الفترة القادمة.

تلقي لقاح كورونا:

قال الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إن هناك إقبالا كبيرا من المواطنين لتلقي لقاح كورونا، وهناك زيادة في أعداد المتلقيين لـ اللقاح، مؤكداً أن سلسلة التطعيمات مازالت مستمرة، مع تدفق اللقاحات التي تأتي مصر.

وأضاف عوض تاج الدين أن لقاح كورونا لم يمنع الإصابة بالفيروس 100%، لكنه يحد من انتشار المرض، ومن مخاطره وتداعياته الشديدة، معقباً: "وده أهم انجاز نقدر نحصل عليه من اللقاح".

وناشد مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، المواطنين بسرعة التوجه لتلقي لقاح كورونا، سواء الجرعة الأولى، أو الجرعة الثانية، أوالجرعة التعزيزية الثالثة المخصصة لفئات معينة، منوهاً أن كافة اللقاحات متوفرة، ومراكز التطعيمات موجودة في كل مكان في مصر.

الاستعداد لشهر رمضان شهر التجمعات في ظل جائحة كورونا، ونصائح مهمة للمواطنين:

قال الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إن منظمة الصحة العالمية أعلنت خلال الـ 48 ساعة الماضية، أن الوباء "فيروس كورونا" مازال موجوداً، لذلك فإنه يجب الالتزام بالإجراءات الاحترازية بقدر المستطاع، استعداداً لـ رمضان، شهر التجمعات.

وأضاف عوض تاج الدين قائلاً: "يجب أن نساهم جميعاً في حماية أنفسنا والدولة والمجتمع، من انتشار هذا الفيروس.. سنحتفل بـ رمضان ونسعد به، ولكن يجب أن يكون هناك توجه سلوكي بمحاولة الحد من هذه التجمعات الكثيرة في رمضان".

وتابع مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، أنه يجب استخدام وسائل وقائية، ووسائل نظافة بقدر المستطاع، حتى نحد من انتشار هذا المرض، وأي أمراض أُخرى.

وأردف عوض تاج الدين: "يجب أن تكون سلوكيتنا خلال الفترة القادمة، هي الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية حتى نساهم في حماية أنفسنا والمجتمع بأكمله".