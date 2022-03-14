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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عقوبات ومفاوضات.. ملخص مباحثات رؤساء أمريكا وفرنسا وأوكرانيا

الرئيس الفرنسي إيمانويل
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

أعلنت الرئاسة الفرنسية، اليوم الإثنين، تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس إيمانويل ماكرون ونظيره الأمريكي جو بايدن والأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وقال الإليزيه إن الرئيس الفرنسي تحدث هاتفيا مع نظيريه الأمريكي والأوكراني واتفقوا على تشديد العقوبات على روسيا.

وأضاف الإليزيه: " الرئيس الفرنسي اتفق مع نظيره الأمريكي على تعزيز العقوبات المفروضة على روسيا، كما اتفاق ماكرون مع بايدن على دعم أوكرانيا والتشاور بشأن كل المبادرات التي تقود إلى وقف المعارك".

وتابع البيان: "ماكرون أوضح لزيلنسكي تفاصيل المساعدات الإضافية التي قرر الاتحاد الأوروبي تقديمها لكييف خلال قمة فرساي".

 

 

إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي روسيا فولوديمير زيلينسكي عقوبات على روسيا دعم أوكرانيا

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