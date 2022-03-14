محافظة القاهرة: التوسع في إقامة المعارض لتوفير السلع بكميات كبيرة وأسعار مخفضة

وجه اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، كافة الأجهزة المعنية بالمحافظة بالتوسع في إقامة معارض "أهلا رمضان"، لتوفير السلع التموينية والمنتجات الغذائية بأسعار مناسبة، علاوة على إحكام الرقابة على الأسواق والتنسيق على مدار الساعة لمنع استغلال المواطنين.

كما طالب محافظ القاهرة في تصريحات صحفية، بتقديم عروض مميزة للمواطنين لتخفيف العبء عن كاهلهم ، والتوسع في إقامة المعارض الثابتة والمتحركة ومنافذ البيع والشوادر بكافة أحياء ومناطق القاهرة، لتوفير السلع الأساسية بكميات كبيرة وبأسعار مخفضة وتلبية احتياجات المواطنين، تزامنا مع اقتراب شهر رمضان.

في سياق متصل، شدد محافظ القاهرة على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والتصدي لحجب أو احتكار السلع، ومنع المغالاة في الأسعار، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وطالب محافظ القاهرة، بدعم وتشجيع جميع المبادرات المجتمعية من الجمعيات الأهلية ورجال الأعمال التي تسعى لتوفير السلع بأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق.