قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خالد النبوى يوجه رسالة لحسين فهمي بعد تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي
عم الولاد | ضبط المتهمين بإصابة أب وأبنائه الثلاثة بطلقات نارية في صلاة الجمعة بقنا
رابطة البريميرليج تعلن موعد انطلاق موسم 2026/27 وتوضح تأثير كأس العالم 2026
مدير التعاقدات حسم الجدل.. هل ينتقل وسام أبو علي إلى بيراميدز؟
وزير السياحة: 1.5 مليون سائح ألماني يزورون مصر خلال أكتوبر الماضي
الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة على الطرق خلال الساعات المقبلة
أغنية تهزم صاروخ بوتين .. سلاح روسي بـ7.7 مليون جنيه إسترليني يسقط بنغمة ساخرة
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 13 من عناصر حماس في غارة على مخيم عين الحلوة
200 ألف زائر يوميا.. إقبال غير مسبوق على مجسم المتحف المصري الكبير في لندن
أذكار المساء الثابتة عن النبي.. تمنحك السكينة وتحفظك من كل مكروه
خطوات الحصول على عداد كهرباء كودي إلكترونيًا بدون زحام
لإستكمال محور 3 يوليو.. تحويلات مرورية بالقاهرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

اقتصادية النواب تضع خارطة لتحقيق الـ 100 مليار دولار فى الصادرات

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
ماجدة بدوى

اعتبر الدكتور محمد عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن ارتفاع الصادرات المصرية غير البترولية خلال العام الجاري إلى 40.578 مليار دولار خلال أول عشرة أشهر، مقابل 34.148 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة نمو بلغت 18.8% بمثابة دليل قاطع على نجاح الحكومة بصفة عامة والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار بصفة خاصة في تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن مضاعفة الصادرات المصرية والانطلاق بقوة نحو الأسواق العالمية.

وأكد «عبد الحميد» فى بيان له أصدره اليوم أن هذه القفزة الكبيرة تعكس توسّع الشركات المصرية في أسواق جديدة، وارتفاع القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية، بالتوازي مع الجهود الحكومية لدعم المصدرين وتحسين بيئة التجارة الخارجية وتذليل العقبات التي كانت تعترض زيادة الصادرات خلال السنوات الماضية مشيراً إلى أن استمرار هذا المسار يضع مصر على الطريق الصحيح لتحقيق حلم الـ100 مليار دولار صادرات خاصة أن تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي سيجلب مكاسب اقتصادية ضخمة

وأكد الدكتور محمد عبد الحميد أن هذه المكاسب تتمثل فى زيادة تدفق العملات الأجنبية وتعزيز قوة الجنيه و توسيع قاعدة الإنتاج والتشغيل وخلق فرص عمل جديدة ورفع معدلات الاستثمار الصناعي والتكنولوجي وتقليل فجوة الميزان التجاري وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

ودعم الصناعة الوطنية وتحويلها لمنافس إقليمي ودولي حقيقي متقدماً ب 8 اقتراحات للحكومة لتحقيق هدف الـ100 مليار دولار من الصادرات، وهى :

1. فتح أسواق جديدة في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية من خلال بعثات تجارية ومنصات تسويق دولية.

2. تطوير منظومة اللوجستيات والنقل البحري وخفض تكلفة الشحن لضمان سرعة النفاذ إلى الأسواق البعيدة.

3. دعم الصناعات ذات القيمة المضافة العالية وتشجيع التحول الصناعي من خام إلى مصنع لزيادة العائد من كل طن إنتاج.

4. التوسع في المناطق الصناعية المتخصصة وربطها بموانئ حديثة لتعزيز القدرة التنافسية.

5. تعزيز برامج دعم المصدرين وضمان انتظام صرف مستحقاتهم بما يشجع على التوسع في الإنتاج والتصدير.

6. تحسين جودة المنتجات المصرية عبر تشديد معايير الجودة والمواصفات القياسية لتلائم الأسواق الأكثر تطلبًا.

7. إطلاق منصة إلكترونية قومية للصادرات لربط المنتجين بالمستوردين عالميًا وتسهيل إجراءات التعاقد.

8. توسيع الإنتاج في القطاعات التي تمتلك فيها مصر ميزات تنافسية مثل الصناعات الكيماوية، والأغذية، والدواء، والملابس الجاهزة، ومواد البناء.

وأكد الدكتور محمد عبد الحميد أن مصر تمتلك الإمكانات البشرية والطبيعية والصناعية واللوجستية التي تجعل الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات هدفًا واقعيًا، إذا استمرت الدولة في نهجها الإصلاحي وتعظيم قدرات المنتج المصري في الأسواق العالمية موجهاً تحية قلبية للمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار على ما تحقق من نجاح كبير فى ملف الصادرات المصرية ودعم مجتمع المصدرين ونسف جميع أنواع الروتين والبيروقراطية لنفاذ الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية

محمد عبد الحميد لجنة الشئون الاقتصادية مجلس النواب الصادرات المصرية الحكومة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهؤلاء.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

سيارة بديلة للتوك توك

أكثر أمانا وحضارية.. بدء تطبيق منظومة المركبات البديلة للتوك توك بالجيزة

المترو

كان بيهزر مع صديقه.. مصرع شاب تحت عجلات المترو بعزبة النخل

المتهمون الثلاثة

تفاصيل جريمة خدش براءة 5 صغار بمدرسة دولية بالسلام.. وقرارات عاجلة

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين.. مفتى الجمهورية يجيب

المتهمون

بعيدا عن الكاميرات.. ننشر صور مسرح جريمة خدش براءة صغار مدرسة دولية بالسلام

ارشيفية

الطرق البديلة بعد الغلق الكلي لامتداد محور 26 يوليو

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب الجمعة 21 نوفمبر 2025 في مصر

ترشيحاتنا

رضوى الشربيني

رضوى الشربيني تحتفل بحصولها على جائزة أفضل مذيعة في مهرجان The Best

مسلسل ورد وشوكولاتة

محمد العدل يروج لمسلسل ورد وشوكولاتة

مايان السيد

مايان السيد عن طلاق والديها: أتمنى يبقوا أصحاب

بالصور

أخطاء شائعة في قياس ضغط الدم.. تؤدي لتشخيص خاطئ وعلاج غير ضروري

نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة

بعد زيادة تراخيصها.. 5 أسباب وراء توجه المصريين للسيارات الكهربائية

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

الكونجرس الأمريكي يشن هجومًا على شركات السيارات بسبب رفع الأسعار

الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي

أكبر دولة سكانًا في العالم تتجه لحظر سيارات البنزين الفاخرة

سيارات البنزين
سيارات البنزين
سيارات البنزين

فيديو

معرض إيديكس 2025

القوات المسلحة تنشر برومو لمعرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

المزيد