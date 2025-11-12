قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة يقود نمو الصادرات المصرية إلى الهند بنسبة 86%

مصر والهند
مصر والهند
ولاء عبد الكريم

أكد المهندس خالد أبو المكارم، رئيس مجلس الأعمال المصري الهندي ورئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والهند تشهد نموًا ملحوظًا يعكس قوة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، مشيرًا إلى أن إجمالي الصادرات المصرية إلى الهند بلغ 546 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2025.
وأوضح أن صادرات قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة المصرية إلى الهند سجلت نموًا تجاوز 86% خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025، حيث ارتفعت الصادرات من 81 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2024 إلى 152 مليون دولار عام 2025.
تابع أن صادرات الأسمدة وحدها شهدت قفزة كبيرة بنسبة نمو بلغت 416%، إذ ارتفعت من 20.5 مليون دولار خلال عام 2024 بالكامل إلى 106 ملايين دولار خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2025، وهو ما يعكس تنافسية المنتج المصري في السوق الهندية وارتفاع الطلب على المنتجات الكيماوية والأسمدة المصرية.
جاء ذلك خلال المائدة المستديرة التي عُقدت أمس بحضور شري ج. ب. نادا وزير الكيماويات والأسمدة بدولة الهند و سورش ك. ريدي.السفير الهندي بالقاهرة  ، حيث تم بحث فرص تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، خاصة في مجال الصناعات الكيماوية والأسمدة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر في حضور كبرى الشركات المصرية العاملة في مجال الأسمدة.

المجلس التصديري للصناعات الكيماوية الأسمدة العلاقات الاقتصادية ب مصر والهند

