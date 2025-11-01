رئيس غرفة القاهرة: إحتفالية المتحف الكبير نافذه جديدة لدعم الصادرات المصرية

وصف أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة التجارية إحتفالية إفتتاح المتحف المصري الكبير بأنها نافذه جديدة تفتح أفاقا للاستثمار في السوق المصري في مختلف القطاعات وداعمة بقوة لجذب إستثمارات في الانشطة المختلفة في ظل حضور زعماء ورؤساء وملوك من مختلف دول العالم وهو ما يؤكد إن مصر بلد الامن والامان وهو ما يحتاجة اي مستثمر لدخول سوق وضخ إستثمارات جديدة.

ووجه " العشري" الشكر للقيادة السياسية المصرية علي راسها الرئيس عبد الفتاح السيسي علي الجهود المبذولة لإخراج المشهد الرائع المحترم لإقامة هذه الاحتفالية بشكلها المشرف في ظل الترتيبات المحترمة والاستعدادات الجيدة لإستقبال الوفود من الدول المختلفة بالتنظيم الرائع ومشهد الطرق المؤدية من والي المتحف الذي يدل علي عراقة الدولة المصرية وتطورها قائلا " نحن كمجتمع اعمال اكثر المتفائلين للمرحلة القادمة بعد التطورات ومرحلة التنمية غير المسبوقة التي تشهدها مصر في الفترة الاخيرة".



وقال " العشري" : نحن ننظر الي هذه احتفالية المتحف المصري الكبير كونها مرحلة جديدة من الطفرة التنموية في مصر ليس علي الصعيد الحضاري والثقافي والسياحي فقط بل والاستثماري وتحقيق شراكات وجذب استثمارات جديدة وزيادة الصادرات المصرية خلال الفترة القادمة علي اعتبار ان انظار العالم تتجه الي مصر كونها بلد الحضارة والامن والامان .



كما وجه رئيس غرفة القاهرة الشكر لكل من ساهم في إخراج هذا المشهد بصورته الرائعة المشرفه مشيرا الي ان مصر غنية بابنائها المخلصين في مختلف المؤسسات العامة والخاصة الذين تهمهم مصلحة بلدهم .



وختم " العشري" تصريحاته بإن مشهد إحتفالية إفتتاح المتحف المصري الكبير فخر لنا جميعا..ويعيد صورة مصر الحضارية والحديثة أمام الاجيال الجديدة ويرسخ مفهوم الوطنية لديهم.