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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة طالب بالرصاص في مشاجرة بسوهاج والقبض على 4 من مُشعليها

صدى البلد

أصيب طالب في منتصف العقد الثاني من العُمر، بطلق ناري بالفخذ الأيمن فتحتي دخول وخروج، في مُشاجرة بالأسلحة النارية، نشبت بين عائلتين؛ بسبب خلافات الجوار، بمركز البلينا جنوب محافظة سوهاج.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من السيطرة على المُشاجرة وإلقاء القبض على 4 أشخاص من المُشاركين فيها، ونقل الطالب المُصاب إلى مستشفى سوهاج الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالته الصحية.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي، مفاده نشوب مُشاجرة وإطلاق أعيرة نارية، ووقوع مُصاب، بدائرة المركز.

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بالانتقال والفحص تبين نشوب المشاجرة بين كل من: "طرف أول يوسف. ع - 15 عامًا - طالب - مصاب بطلق ناري بالفخذ الأيمن فتحتي دخول وخروج، وتم نقله إلى مستشفى سوهاج الجامعي، وإمام. د - 42 عامًا - عامل، وطرف ثانٍ جابر. ع. ح - 65 عامًا - عامل، وحسين. ج. ع - 24 عامًا - عامل، والسمان. ج. ع - 29 عامًا - عامل، نجلي الأول".

تم ضبط طرفي المُشاجرة وبحوزة الثالث من الطرف الثاني السلاح المُستخدم عبارة عن بندقية آلية و4 طلقات من ذات العيار، وبسؤالهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهم بتعدي كل منهم على الآخر واتهم الأول من الطرف الأول الثالث من الطرف الثاني بإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته أثناء المشاجرة؛ ما أدى لإصابته المنوه عنها؛ بسبب خلافات الجوار.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

سوهاج طالب مشاجرة اسلحة طلق ناري

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