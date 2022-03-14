الأهلي يواجه الاتحاد السكندري في نهائي كأس مصر لكرة السلة الليلة

يخوض الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي مباراة مهمة اليوم الاثنين، عندما يلتقي مع نظيره فريق الاتحاد السكندري في اللقاء الذي يجمع الفريقين بنهائي بطولة كأس مصر.

من المقرر أن تنطلق المباراة في الثامنة والنصف مساء اليوم، وتقام بمجمع صالات الدكتور حسن مصطفى، ويسعى الفريق إلى الفوز باللقاء والتتويج باللقب.

وحرص الجهاز الفني على تجهيز اللاعبين بدنيا وخططيا بالشكل المناسب للمباراة، فيما يعقد الإسباني أوجستي بوش المدير الفني محاضرة للاعبين قبل انطلاق عمليات الإحماء لمراجعة خطة اللعب والمهام المطلوبة من كل لاعب للظهور بشكل مميز.

وكان «رجال سلة الأهلي» قد نجح في تحقيق الفوز على نظيره الزمالك بنتيجة ٧٧-٦٧، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين في الدور نصف النهائي من البطولة.