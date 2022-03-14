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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

إنطلاق معرض  دبي وود شو ""Dubai Wood Show الدولي للأخشاب ومكائن الأخشاب

دبي وود شو Dubai
دبي وود شو ""Dubai Wood Show الدولي للأخشاب

تنطلق غدا الثلاثاء فعاليات المعرض الدولي للأخشاب Dubai Wood Show2022 في دورته السابعة  عشر و المقرر إقامته خلال الفترة من 15 – 17 مارس 2022 بمركز دبي  التجاري العالمي بدولة الإمارات العربية المتحدة . 

والذي تقوم بتنظيمه شركة استراتيجيك الإماراتية  تحت رعاية غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المصرية  و مركز تحديث الصناعة و المجلس التصديري للأثاث ، بمشاركة دولية  ل 168 شركة متخصصة في مجال ماكينات صناعة الأثاث والاخشاب والخامات البديلة ومستلزمات إنتاج الاثاث من عدة دول مثل (الصين والمانيا وكندا وتركيا والولايات المتحدة الامريكية والبرتغال والهند وروسيا و مصر وفرنسا و النمسا و بلجيكا ....... ) .

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وبحسب البيان الصادر عن غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات اليوم، من المقرر مشاركة 8 شركات مصرية  متخصصة في مدخلات إنتاج الاثاث مثل الالواح الخشبية وخشب الكونترو دهانات وأكسسوارت الاثاث وماكينات الروتر و ال  CNCوالهانيكوم والتجهيزات الخشبية والواح الاكليرك .

 

 بالإضافة الي رغبة عدد من المصنعين  من الشركات المصرية  بزيارة المعرض حيث تم تنظيم برنامج زيارة لهم لتحقيق أقصي استفادة من الفاعليات . 

 

وصرح المهندس أحمد حلمي رئيس الغرفة  أن الإمارات من أهم الشركاء التجاريين لمصر و أنها سوق واعدة، وبها فرص كبيرة للشركات العاملة في مجال الأخشاب والأثاث المصري .حيث تعد صناعة الاثاث قطاعا أساسيا في اقتصاد دولة الامارات  لوجود أكثر من 3000 مصنع للأثاث  بها لذا فحاجاتها الي الأخشاب المصنعة و الإكسسوار و التجهيزات خشبية ضرورية .و كذلك من المتوقع زيادة حجم وارداتها من العالم نتيجة للزيادة في حجم قطاع المقاولات المصاحب لمعرض أكسبو 2020.

 

و أكد حلمي علي  ضرورة دعم الصناعة المصرية عبر وسائل عديدة لزيادة قدرتها التنافسية في الاسواق الخارجية منها، تخفيض الرسوم الجمركية المفروضة علي بعض مستلزمات الانتاج المستوردة، بالإضافة الي خفض اسعار الكهرباء والغاز للمصانع . 

 

واقترح حلمي وجود حوافز للشركات المصدرة ويتم ربط الحصول عليها بتحقيق مستهدفات التصدير، قائلا : دول كثيرة تدعم صادراتها بقوة مثل الصين وتركيا و فيتنام  وغيرها.

 

واضاف أيضا اهمية دعم المشاركة في المعارض الخارجية وتسهيل إجراءاتها ،وتسهيل سفر الاشخاص والبضائع.

 

واكد حلمي وجود فرصة كبيرة للشركات المصرية المصدرة خلال المرحلة الراهنة ويجب استغلالها بقوة وهي أزمة الشحن وارتفاع تكلفة الشحن من الصين ، متابعا : نستطيع ان تكون المنتجات المصرية بديلا لعدد من المنتجات الصينية في الاسواق العربية والافريقية تحديدا، خاصة في ظل القرب الجغرافي وتقارب الاذواق.

المعرض الدولي للأخشاب غرفة صناعة منتجات الأخشاب مركز تحديث الصناعة صناعة الأثاث مستلزمات إنتاج الاثاث

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