إصابة جنش بجزع في الرباط الداخلي لـ الركبة.. تفاصيل

أعلن محمود جنش حارس مرمى فريق الزمالك المعار لصفوف فيوتشر ، عن إصابته بـ جزع في الرباط الخارجي للركبة.

وكتب محمود جنش عبر حسابه بموقع انستجرام “ قدر الله وماشاء فعل جزع في الرباط الخارجي للركبه ”.

وأكد الإعلامي محمد شبانة أن أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة بالزمالك أجرى اتصالًا هاتفيًا مع محمود جنش حارس مرمى الفريق المعار إلى فيوتشر في الأيام الماضية.



وتابع مقدم برنامج "بوكس تو بوكس": "أمير مرتضى أكد لـ جنش رغبتهم في عودته الموسم المقبل وأنه سيحصل على فرصته بالمشاركة وسيتم حل كافة المشاكل التي كانت موجودة من قبل.



وواصل: "في الوقت ذاته طلب أمير مرتضى من جنش بالضغط على مسئولي فيوتشر لعدم تفعيل بند الشراء النهائي في عقده والذي يتضمن دفع 4 ملايين جنيه ويصبح اللاعب من حق فيوتشر.



إدارة الزمالك لجأت إلى اللاعب خاصة وأنه في حال رفضه ففي هذه الحالة سيتم تعطيل تفعيل بند الشراء لصعوبة بقاء اللاعب مع فيوتشر رغمًا عن إرادته.