عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نور اللبنانية وجها لوجه أمام خالد النبوي في "راجعين يا هوا" رمضان المقبل

نور اللبنانية
نور اللبنانية

بعد حضورها المميز في رمضان الماضي، تواصل النجمة نور اللبنانية تواجدها للعام الثالث على التوالي بالمشاركة في بطولة مسلسل راجعين يا هوا أمام النجم خالد النبوي، والمقرر عرضه في رمضان المقبل.

 

المسلسل قصة الكاتب الراحل وعميد الدراما العربية أسامة أنور عكاشة، ويقوم بالمعالجة الدرامية محمد سليمان عبد المالك، ومن إخراج محمد سلامة.


وسبق للكاتب أسامة أنور عكاشة، تقديم راجعين يا هوا في مسلسل إذاعي عام 2004، ويعتبر من أشهر المسلسلات الإذاعية خلال تلك الفترة، وأُختير كأحسن مسلسل إذاعي حينها.


تدور أحداث المسلسل حول بليغ أبو الهنا الذي يعود إلى مصر لاستعادة حقه في الميراث بعدما خسر تجارته في أوروبا، ولكنه يجد نفسه أمام مهمة أخرى، وهي لم شمل العائلة من جديد، وتجسد نور دور الطبيبة النفسية ماجي التي ترفض الارتباط ولا تثق بالرجال بسبب تجربة عاطفية قديمة مؤلمة، ولكنها تدخل في علاقة حب جديدة مع بليغ.

 

مسلسل راجعين يا هوا:


راجعين يا هوا من إنتاج شركة أروما ستوديوز، ويشارك في بطولته كل من أنوشكا، وفاء عامر، نور النبوي، أحمد بدير وهنا شيحة. وهو التعاون الثاني بين نور والمخرج محمد سلامة بعد مسلسل رحيم (2018) الذي حقق نجاحاً كبيراً وقت عرضه.


أحدث أعمال نور كانت مشاركتها مع ياسر جلال في بطولة مسلسل ضل راجل الذي عرض في موسم رمضان 2021، كما شاركت في تقديم برنامج المقالب خمس نجوم، مع كل من غادة عادل، مصطفى قمر، كريم فهمي ومحمد الشرنوبي.


وقبلها عُرض لـ نور مسلسل الدراما الاجتماعية البرنس، بطولة محمد رمضان، والذي حقق نجاحاً كبيراً في رمضان 2020، بجانب قيامها بدور البطولة في مسلسل جمال الحريم، من إخراج منال الصيفي وإنتاج شركة سينرجي.

نور اللبنانية نور النجمة نور اللبنانية راجعين يا هوا خالد النبوى أسامة أنور عكاشة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يصل لـ مستويات تاريخية

صدمة لـ كيروش | 4 لاعبين يغيبون عن مباراة السنغال ..ما البدائل؟

لماذا سميت ليلة منتصف شعبان عيد الملائكة ؟.. لسببين لا يعرفهما كثيرون

4000 جنيه سنويًا .. 7 حالات معفاة من ضريبة الدخل بالقانون

وزير الدفاع يلتقى بمقاتلى قوات حرس الحدود ويكرم عدداً من المتميزين

نورو فيروس..وباء جديد يهدد العالم بانتشاره في إنجلترا| أعراضه وطرق الوقاية

غياب رمضان صبحي عن مواجهتي مصر والسنغال

الغيرة من فنانة شابة ..تفاصيل انفصال راندا رياض ومحمد الشرنوبي"خاص"

موضوعات متعلقة

محمد صبحي: التكريم الحقيقي حب الناس واحترامهم

انزلاق غضروفي.. نجوى فؤاد لـ "صدى البلد": اخضع لـ 15 جلسة علاج طبيعي

تطورات الحالة الصحية لـ ليلى طاهر فى عيد ميلادها.. خاص

أخبار الفن.. بكاء شيرين عبد الوهاب.. ومشاهد خادشة بفيلم صالون هدى

نقابة المهن التمثيلية تنعى النائبة أنيسة حسونة

«هنيدي» حول قصر قامته: «في الصيف بوصل لـ199.. في الشتا بكش شوية»

تراجع ملحوظ بالإيرادات.. الكاهن يحقق 169 جنيها وحامل اللقب في المقدمة

بكاء شيرين عبد الوهاب يثير الجدل بالكويت.. وهاشتاج «دموعك غالية» يتصدر

ترشيحاتنا

مصطفى محمد يقود تشكيل جالاتا سراي أمام بشكتاش في الدوري التركي

اعتراف صادم من الكرملين: حرب أوكرانيا لا تسير وفق الخطة الموضوعة

حاول الاعتداء على ضحيته.. تفاصيل صادمة عن دجال حلوان

وسط الغزو الروسي لأوكرانيا.. الرئيس الأمريكي يستعد للسفر إلي أوروبا| تفاصيل

أبو الغيط يؤكد من لبنان: الانتخابات النيابية محطة مهمة على طريق الاستقرار

مصر تستعيد عصرها الذهبي.. "الأوقاف": إيفاد 60 إمامًا وقارئًا للخارج خلال رمضان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تشييع جثمان حارس مرمي ناشئي الأهلي.. والجيران: كان طموحا ومحبوبا (صور)

وزير الدفاع يلتقى بمقاتلى قوات حرس الحدود ويكرم عدداً من المتميزين

طريقة عمل قمر الدين عصير.. وفوائده للرجال والنساء

القوات البحرية تنقذ طاقم سفينة بضائع تعرضت للغرق أمام سواحل الإسكندرية

فيديو

آخر 72 في فصل الشتاء.. موجة أمطار ورياح تضرب البلاد| فيديو

فنانة لم تتزوج وأخرى أصابها المرض.. حكايات غريبة للنجوم مع السحر والأعمال

اتحرمت من السجود.. تفاصيل تطورات الحالة الصحية للفنانة منى عبد الغني

تطورات جديدة في واقعة وفاة حارس الأهلي.. و3 قرارات من النيابة.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

لكي تنجح قمة المناخ في شرم الشيخ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. المواجهة التشريعية لخطر الوساطة العقارية

كريمة أبو العينين

الفيس والعم سام

إبراهيم شعبان

جائحة الأسعار.. موجة عالمية وتأثيرات داخلية

إلهام أبو الفتح

الأسعار.. ورمضان!

نجاة عبد الرحمن

الحرب السرية بين روسيا وأمريكا

عبدالمعطى أحمد

يوم الشهيد

نهال علام

نون النسوة

اﻟﻤﺰﻳﺪ