حذفتها بعد دقائق.. ابن ياسمين الخطيب يسرب فيديوهات لمشاجرة عنيفة داخل مدرسة لغات

تداول رواد السوشيال ميديا، فيديو مشاجرة عنيفة نشبت بين الطلاب والمدرسين داخل إحدى مدارس اللغات؛ دون معرفة السبب وراء المشكلة.

ونشرت الإعلامية ياسمين الخطيب، عدة فيديوهات عن المشاجرة عبر صفحتها على موقع “فيسبوك"، إلا أنها عادت وأزالتها مرة أخرى بعد دقائق.

وكتبت ياسمين الخطيب عبر فيس بوك: "فيديو مفزع، باعتهولي ابني من خناقة حصلت من شوية في مدرسته، التلاميذ ضربوا بعض وضربوا المدرسين، إدارة المدرسة فقدت السيطرة تماما، والشرطة جت وقفت المجزرة".

وأوضحت: "هناك بعض الطلاب صوروا الواقعة، الإدارة أجبرت الطالبات اللي صوروا الواقعة على تفتيش مُوبايلاتهم وحذف الفيديو- إللي كانت اتسربت بالفعل".