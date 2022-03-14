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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

دنيا سمير تبهر متابعيها بـ اطلالة جديدة لها .. شاهد

صدى البلد

نشرت الفنانة دنيا سمير غانم صورة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

 

وظهرت دنيا سمير غانم بـ اطلالة جديدة ، وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها ، ونالت الصورة على اعجابهم . 

 

تحدثت الفنانة دنيا سمير غانم، عن أمنيتها في إنشاء مدينة الأطفال ليعيشوا بها سعداء.

ونشرت دنيا سمير غانم منشورا عبر انستجرام قائلا :" بتمني يكون عندي مدينة أستضيف فيها كل أطفال العالم عشان يعيشوا سعداء أمين اللهم احفظهم جمعيا ".

في سياق آخر، علم “صدى البلد” أن سبب الخلاف بين النجمة دنيا سمير غانم والمنتج هشام جمال يعود لسببين الأول تأجيل هشام جمال عرض مسلسل في عالم موازي في رمضان المقبل وعرض بدلا منه مسلسل “في بيتنا روبوت”، وهو الأمر الذي لقي غضبا من دنيا سمير غانم والثاني، قيام هشام جمال بتأجيل عرض فيلم دنيا سمير غانم "تسليم أهالي" والتي شاركت فيه والدتها الراحلة دلال عبد العزيز، وتم الانتهاء من تصويره منذ عام ونصف العام، ولكن لم يعرض حتى الآن.

وفاجأت الفنانة دنيا سمير غانم، جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي بتطبيق “انستجرام”، بقيامها بإلغاء متابعة هشام جمال، منتج مسلسلها الجديد “عالم موازي”، الذي خرج من السباق الدرامي الرمضاني.

في الوقت نفسه، قام عمرو وهبة بإلغاء متابعة دنيا سمير غانم ، على الرغم من وجوده ضمن أبطال المسلسل.

نيا سمير غانم دلال عبد العزيز دنيا سمير غانم في بيتنا روبوت عمرو وهبة

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