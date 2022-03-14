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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد .. أحدث ظهور لـ ياسمين عبدالعزيز على السوشيال ميديا

صدى البلد

نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز ، صورة لها عبر حسابها الشخصى موقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ”. 

 

وعلقت ياسمين عبد العزيز على الصور بوضع قلوب بيضاء ، وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها . 

 

يذكر أن تحدّث المخرج علي إدريس عن النجمة "ياسمين عبد العزيز " قائلاً:  "أهم ما يميز ياسمين عبدالعزيز هي الطفولة والبراءة والشقاوة في وشها.. وياسمين بتروح للناس بشكل سهل مش بيحسوا أنها بتمثل".

وأضاف المخرج علي إدريس ، خلال استضافته في برنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الأولى " : " ياسمين بسيطة وعفوية والناس بتحبها .. وابتدت في إعلانات وهي صغيرة فالجمهور خد باله منها " .

تصدرت الفنانة ياسمين عبد العزيز ، مؤشرات البحث (تريند) على محرك جوجل خلال الساعات الماضية، بعد أن نشرت مقطع فيديو لها عبر حسابها الرسمي على تطبيق انستجرام، ظهرت فيه بشفاه منتفخة، ما جعل الجمهور يتساءل حول حقيقة خضوعها لعملية تجميل.

وعلق الجمهور على شكلها منهم من يظن أنه مجرد فلتر لتغيير معالم وجهها، واخرين ظنوا أنها أجرت عملية تجميل لأنفها والشفاة.

وتبين من خلال الفيديو الذي نشرته ياسمين عبر العزيز، عدم ثبات الصورة بتغير الأبعاد، ما يؤكد أنها قامت باستخدام أحد الفلاتر لتغيير شكلها فقط.

 

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