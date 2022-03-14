عرض فيلم استعادة لـ رشيد مشهراوى بدار الأوبرا.. الأربعاء المقبل

يعرض فيلم "استعادة" للمخرج الفلسطينى رشيد مشهراوى فى حفل ختام أسبوع الفيلم الفلسطيني بدار الأوبرا الاربعاء المقبل.

فيلم "استعادة" يروى رشيد مشهراوى من خلاله قصة شخصية يحاول من خلالها إعادة صوت الحياة اليومية إلى صور تاريخية لمدينة يافا، في تجربة سينمائية لاستعادة الذاكرة وتحديث العلاقة مع المكان والزمان والحدث، في مدينة عاش فيها والده قبل أن يهجر منها عام 1948، فعلاقة الفيلم بالشغف الذي يكنه لمدينته "يافا" وكيف تمكن من إعادة سرد تاريخها من خلال 500 صورة أرشيفية وكلمات أديبها طاهر القليوبي.

وكان كشف رشيد مشهراوى عن تفاصيل فيلمه الأخير "يوميات شارع جبريل"، قائلاً: "هو فيلم تجريبي لأن يشاء القدر أن فرنسا تغلق مطاراتها وأنا موجود هناك واتحبست".

وأضاف رشيد مشهراوي : "الدولة لما بتغلق مطاراتها وبتحبس مواطنيها، وبتطلب تصاريح للتحرك، أنا كفلسطيني بعرف كل هذه الأشياء وعيشتها كتير وبعيشها".

ونوه مخرج فلسطيني قائلاً: "الفيلم بيحكي عن ذكريات من فلسطين ويوميات من باريس خلال الإغلاق".

وأردف رشيد مشهراوي: "انا بالنسبة للفسطيني بشكل عام، وبالنسبة لي كمخرج سينمائي فلسطيني بشكل خاص، فإن مهرجان القاهرة شكل جزء كبير من التاريخ السينمائي"

وتابع مخرج فلسطيني قائلاً: "أنا أتذكر إني حصلت على الهرم الذهبي هنا في المهرجان في عام 93، وبعدها حصلت على الهرم الفضي، وأيضاً حصلت على جائزة أفضل سيناريو، وشاركت في لجان التحكيم".

واستطرد رشيد مشهراوي قائلاً: "دائماً القاهرة بيكون لها طعم آخر .. يعني أنا بعرض أفلام في مهرجان خان، وفي برلين، وفي أهم الأماكن بالعالم .. ولكن مهرجان القاهرة السينمائي له طعم آخر".

وواصل: "احنا عرب وذاكرتنا السينمائية هي مصرية .. والسينما العربية هي مصرية .. والنجوم المصريين هما نجومنا ونجوم العرب .. لذلك هو نسيج وتطور طبيعي اننا نُحتضن سينمائياً من مصر".