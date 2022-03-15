سهير شلبي: تكريمي من السيدة انتصار السيسي لحظة لن أنساها.. فيديو

قالت الإعلامية سهير شلبي ، أنها بلغت بتكريمها من السيدة انتصار السيسي قبلها بيوم ولكنني كنت أعلم بالاحتفالية ، مؤكدة أنها كانت سعيدة بتكريمها ولن تنسى هذه اللحظة طوال حياتها .

وأضافت سهير شلبي خلال لقائها في برنامج " كلمة أخيرة " المذاع علي قناه " اون اى " ، إن السيدة انتصار السيسي تقف إلى جانب الرئيس وتتحمل معه مسئوليات الدولة ، مشيرة إلى أنها لحظة التكريم مر أمام عينها شريط حياتها من التعب والمشقة حتى الوصول للتكريم .



وأوضحت سهير شلبي ، إن هدفي في العمل الإعلامي هو ترك بصمة في قلوب المصريين ، وكنت أهدف لتقديم شىء يسعد المصريين .