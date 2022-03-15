اتحاد الكرة يعلن مصير مشاركة صلاح وتريزيجيه ورمضان صبحي في مباراة السنغال|فيديو

أكد وليد العطار الرئيس التنفيذي لاتحاد الكرة والمتحدث الرسمي له، أن المنتخب في الوقت الراهن يحتاج إلى دعم كل المصريين، كاشفا أن إصابة كلاً من محمد صلاح وتريزيجيه بسيطة، وتتم متابعتها عن كثب، من الدكتور محمد أبو العلاء.

وتابع في مداخلة هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة ON: بإذن الله يكونوا معانا، وبالنسبة لرمضان صبحي؛ يُتَابع أيضا، لكن حتى الآن لم نتسلم تقريرًا من الدكتور أبو العلا بحالته الصحية.\

وكشف أن موعد المعسكر سيحل في الحادي والعشرين من مارس، وفقاً لجداول توقف الدوري ومواعيد الفيفا، لكل الاتحادات؛ لضم اللاعبين الدوليين.

وأشار إلى أن تحديد القائمة النهائية، أمر منوط بمدرب المنتخب كيروش سيعلنه في التوقيت المناسب.

وواصل المتحدث باسم اتحاد الكرة، شركة تذكرتي ستفتح الباب اليوم الثلاثاء، لحجز التذاكر.. ويجب الحصول على التطعيم والـ fan ID شريطة أن يتم تجديده إن كان قديما.

وكشف أن سعر التذكرة في الدرجة التالتة 100 جنيه، كون الدرجة الثالثة تمثل السواد الأعظم من مشجعي الاستاد، مشيرا إلى أنهم حصلوا على عدد حضور يبلغ 64 ألفا و400 متفرج في مباراة السنغال.