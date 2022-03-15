وجيه أحمد: تصريحات الاحتواء فسرت خطأ.. ولست حزينا للرحيل عن منصبي

قال وجيه أحمد، عضو لجنة الحكام السابق، إنه تفاجأ بقرار إقالته من منصبه، ولكنه يحترم قرار مجلس إدارة اتحاد الكرة بغض النظر عن أبعاده.



وأضاف وجيه أحمد ، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»: "لقد تفاجأت بقرار رحيلي عن هذا المنصب، ولم أعلم أبعاده إلى الآن، ولكني أشكر مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة، بغض النظر عن أي شيء آخر".

وتابع :" لقد شاركت في صناعة عدد من الحكام الدوليين، ولهذا فقد تواصل معي العديد من الحكام، لمواساتي بعد رحيلي، لست حزينا، لرحيلي عن منصبي، خاصة وأنني كنت في حاجة للراحة وعصام عبدالفتاح قد يرحل عن منصبه بالفترة القادمة".

وواصل :" الحكم محمد عادل لم يقصد الاحتواء بالمعنى الذي فهمته الجماهير والدليل إنه احتسب ركلة الجزاء الخامسة للأهلي أمام الزمالك".