عقوبات تصل للحبس والغرامة.. مشروع قانون جديد لحماية حقوق الحيوان

تقدم النائب أيمن محسب عضو مجلس النواب، بمشروع قانون ينظم كل أوجه التعامل مع الحيوان وذلك لحماية حقوق الحيوانات في مصر.

وتقوم فلسفة التشريع الجديد على حماية حقوق الحيوان، نظرا لكونها غير مفعلة وهناك فراغ تشريعي كبير منذ أكثر من 40 عاما، حيث لم يكن هناك قانون لحماية الحيوان، كما أن دستور 2014 حث على أن تلتزم الدولة بتطبيق الرفق بالحيوان في نص المادة 45.

وفيما يلي نستعرض أبرز المعلومات عن مشروع قانون حماية حقوق الحيوان:

حماية حقوق الحيوان

1- يستهدف التشريع وضع آلية لحماية الحيوان من التعذيب والتعامل مع الحيوانات معاملة حسنة.

2- تنظيم حقوق الحيوان الأساسية في الأكل والشرب والعلاج.

3- تنظيم سلطة الدولة على الحيوانات الموجودة، بحيث تكون "الهيئة العامة للخدمات البيطرية" هي المسؤولة بشكل رسمي عن تلك الحيوانات.

4- تنظيم أوجه التعامل مع الحيوان سواء في معارض أو العمل أو السيرك، وحتى كيفية نقله من مكان لآخر، بالإضافة إلى كيفية استخدام الحيوانات في البحث العلمي.

5- ليس من حق المالك أن يعذب الحيوان أو يجوعه.

6- ينظم مشروع القانون أيضا مسألة صيد الحيوانات بالتنسيق مع قانون البيئة.

7- وضع العقوبات بناء على درجة الجرم، التي تصل إلى الحبس والغرامة.