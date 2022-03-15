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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

يوم الوفاء.. «آداب المنصورة» تكرم عمداء ووكلاء وأمناء الكلية السابقين| صور

جانب من التكريم
جانب من التكريم

نظمت كلية الآداب بجامعة المنصورة، في إطار  الاحتفالات باليوبيل الذهبي للجامعة، حفلاً لتكريم رموز كلية الآداب من العمداء والوكلاء وأمناء الكلية ومديري العموم الذين أفنوا حياتهم في خدمة كلية الآداب وجامعة المنصورة.


جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف محمد عبد الباسط، رئيس الجامعة والسادة نواب رئيس الجامعة، والدكتور محمود محمد المليجي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أشرف طارق حافظ، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والعلاقات الثقافية، وريادة الدكتور محمود سليمان الجعيدي، عميد الكلية.


وحضر الحفل كل من الدكتور مسعد سلامة مسعد مندور، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور وائل السيد البرعي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة سهير محمد وحيد الدين، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وهلال إبراهيم بركات، مدير عام الكلية.

وقد استهل الحفل بالسلام الجمهوري، وآيات من الذكر الحكيم، ثم تم عرض فيديو قصير عن كلية الآداب، وافتتح الدكتور محمود سليمان الجعيدي، عميد الكلية الحفل بكلمة قال فيها: «إن هذا اليوم من أيام الكلية المشهودة، وقدم  الشكر والتقدير للدكتور أشرف محمد عبد الباسط، رئيس الجامعة، والنواب، على دعمهم الدائم لكلية الآداب».


وأشاد عميد كلية الآداب، بالمكرمين العظام، وأكد على أنهم جميعًا قامات علمية كبيرة تفخر بها كلية الآداب في شتى الميادين، وأن هذا التكريم نوع من الوفاء لكل من أسهم في بناء صرح الكلية العظيم.


وألقى الدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب،  كلمته التي أشاد فيها بكلية الآداب راعية الفكر والفن والثقافة، وأنها دائمًا تكون في الموعد عند الاستعانة بها في المهام الكبرى والصعبة، مشيدًا بالمكرمين، وأنه دائما يشيد بالبنائين العظام الذين يمثلهم العمداء والوكلاء ومديري العموم والأمناء الذين ساهموا في بناء الماضي التليد والحاضر المشرق للكلية.

 

وأهدى عميد الكلية، درع الكلية للمكرمين، وتم التقاط الصور التذكارية معهم، خلال  هذا الحفل في جو من المحبة والألفة، وقد حضر الحفل رؤساء الأقسام العلمية، وجمع غفير من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري والطلاب.
 
وفي الختام، قدم عميد الكلية الشكر لكل من أسهم في خروج يوم الوفاء على الوجه الأمثل، مشيداً بالجميع وخص بالإشادة جهاز الخدمات المعاونة للكلية، وتمنى لكلية الآداب الازدهار والتقدم على مر الزمان.

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