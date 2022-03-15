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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رومانو: محمد صلاح لا يخطط للانتقال إلى الدوري الإسباني

محمد صلاح
محمد صلاح

أكد فابريزيو رومانو، الصحفي الإيطالي الموثوق بشبكة “ سكاي سبورتس”، أن المحترف المصري محمد صلاح جناح فريق ليفربول، لا يخطط للانتقال للعب في الدوري الإسباني.

رومانو نشر تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع “ تويتر” أكد خلالها أن محمد صلاح لا يخطط للعب في “ الليجا”، مشيرًا إلى أن قائد منتخب مصر لا يُقاتل للرحيل عن ليفربول الصيف المقبل.

وذكر رومانو أن محمد صلاح قد يرحل عن ليفربول بنهاية عقده في صيف عام 2023، مضيفًا أن اللاعب يركز مع الفريق حاليًا ولا شيء سوى ذلك.

واختتم رومانو قائلًا بأن المفاوضات بين محمد صلاح وليفربول لتجديد العقد مازالت غير جيدة، وأن الأمر متروك فقط للنادي الإنجليزي من أجل الإبقاء على اللاعب في صفوفه.

جدير بالذكر أن تقارير صحفية أكدت في الساعات الماضية رغبة نادي برشلونة في ضم محمد صلاح، الذي ينتهي عقده مع ليفربول عام 2023.

وكان رومانو قد أكد بأن مفاوضات تجديد عقد محمد صلاح متوقفة منذ شهر ديسمبر الماضي، عندما رفض اللاعب عرض ليفربول.

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