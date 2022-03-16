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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ملفات

الهروب من مجموع الثانوية العامة

لهذا السبب توجّه الطلاب المصريون للدراسة في أوكرانيا.. والتعليم العالي: نقدم جودة علمية متميزة بالجامعات الأهلية وتخصصات جديدة لمواكبة سوق العمل جذبتهم مرة أخرى

التعليم العالي
التعليم العالي

الأعلى للجامعات الخاصة: 

*نستقبل 4 آلاف طالب عائدين من أوكرانيا.. وجودة التعليم بمصر أفضل
* لن نقبل غير المؤهلين من طلاب أوكرانيا بالكليات المناظرة
التعليم العالي:

الجامعات الأهلية لعبت دورا هاما في جذب الطلاب للدراسة في مصر

*نوفر كافة التخصصات الجديدة بالجامعات لمواكبة سوق العمل العالمية 

أثارت أزمة طلاب مصر العائدين من أوكرانيا العديد من التساؤلات حول توجه الطلاب للخارج للدراسة بالتزامن مع ما تشهده مصر من تطوير في مجال التعليم العالي والبحث العلمي .
 وقال الدكتور محمد الغر أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية ، إن الطلاب يتوجهون إلى أوكرانيا للدراسة لأن بعضهم يدعون أن النظام التعليمي هناك أفضل والمصروفات أقل والتي هي تدل على أن جودة التعليم أقل بينما السبب الأهم هو الهروب من مجموع الثانوية العامة.
 

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التعليم العالي: الدولة تعمل على ملف العائدين من أوكرانيا وفق توجيهات الرئيس

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التعليم العالي: 200 طالب عائد من أوكرانيا تقدموا بطلبات للالتحاق بالجامعات المصرية

وأكد “الغر” أن الطلاب الذين ليس لديهم أوراق توضح الفرقة الدراسية لهم سيجرى لهم امتحان تحديد مستوى في الكليات العلمية مثل الطب والصيدلة وطب الاسنان والهندسة وستكون هذه الاختبارات داخل كل جامعة سيلتحق بها الطالب.

وأشار إلى أنه حتى الآن بلغ عدد الطلاب العائدين من أوكرانيا 4 آلاف طالب وتقديم أوراق الطلاب العائدين من أوكرانيا من الراغبين في استكمال الدراسة في مصر، وفق الضوابط التي أقرها مجلس الوزراء، سيكون لأسبوعين وسنتعرف من خلال الطلاب جميع التفاصيل ، مشيرا إلى أنه حتى الآن سيتضح إن كان سيلتحق الطلاب بالجامعات في مصر خلال الفصل الدراسي الثاني أم لا.
 

من جانبه قال مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي إن الدولة توفر للطلاب كافة سبل الدعم للدراسة في مصر حيث تشهد الجامعات مع بداية كل عام افتتاح أقسام وكليات جديدة تواكب سوق العمل العالمية.
 

وأضاف "المصدر" ، أن الجامعات الأهلية استطاعت أن تثبت نجاحا كبيرا في جذب الطلاب لما بها من كليات واقسام جديدة ومتطورة بالإضافة إلى أن جودة التعليم بها جيدة وأقل تكلفة من السفر للخارج للدراسة.
 

وكانت قد بدأت أمس الأول الاثنين، وزارتا الهجرة والتعليم العالي والبحث العلمي، في استقبال أوراق الطلاب العائدين من أوكرانيا من الراغبين في استكمال الدراسة في مصر، وفق الضوابط التي أقرها مجلس الوزراء، عبر الروابط المعلنة مسبقًا من جانب وزارتيّ الهجرة والتعليم العالي، الرابط الخاص باستمارة التسجيل الموحدة للطلاب الدارسين في أوكرانيا .
 
وأوضحت الدكتور نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، أنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بدراسة أوضاع الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات الأوكرانية، وإيجاد حلول لمساعدة هؤلاء الطلاب الراغبين في التحويل للجامعات المصرية، مراعاةً للظروف الاستثنائية التي تواجهها دولة أوكرانيا حاليًا، وحرصا على مستقبل هؤلاء الطلاب، أعلنت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج بدء استقبال أوراق الطلاب العائدين من أوكرانيا من الراغبين في استكمال الدراسة في مصر، وفق الضوابط التي أقرها مجلس الوزراء، وذلك بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
 
وأكدت وزيرة الهجرة أهمية الالتزام بكافة الضوابط التي سبق وأعلنها مجلس الوزراء، مع إحضار كافة الأوراق الثبوتية، جواز سفر مسجل عليه الإقامة في أوكرانيا قبل ٢٤ فبراير٢٠٢٢ ، وكذلك إثبات قيد في السنة الدراسية والتخصص بالجامعات الأوكرانية.
 
وأضافت وزيرة الهجرة، أن تسلم وفحص الأوراق سيتم بحضور مندوب مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، وذلك يوميا «ما عدا يوميّ الجمعة والسبت» لمدة أسبوعين، من الساعة  10 صباحًا إلى ٣  عصرًا يوميا.
 
وأوضحت الوزيرة الاستمارة الموحدة المطروحة لتسجيل الطلاب الدارسين في أوكرانيا، لبحث ودراسة مطالبهم، وتشمل التفاصيل الخاصة بالطلاب (السنة الدراسية -التخصص- مكان الإقامة، إلخ)، وعلى جميع الدارسين في أوكرانيا الراغبين في التحويل للجامعات المصرية سرعة استيفائها، والاهتمام بدقة البيانات المقدمة، وبالفعل سجل البيانات أكثر من 2000 طالب، وتم موافاة وزارة التعليم العالي بكافة البيانات، ويتم التنسيق مع وزير التعليم العالي في هذا الشأن.

وبدوره، صرح د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بأن الوزارة مستمرة في التنسيق مع كافة الوزارات والمؤسسات المعنية في الدولة لمساعدة أبنائنا الطلاب الدارسين بالجامعات الأوكرانية في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها أوكرانيا حاليا ، بما يحقق تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

 

وأوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن البوابة الإلكترونية لموقع الجامعات الخاصة والأهلية، أعلنت عن الأماكن الشاغرة بكافة الكليات بالجامعات الخاصة والأهلية، للاطلاع والتعرف عليها. 

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