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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رؤساء وزراء بولندا والتشيك وسلوفينيا يصلون إلى كييف

كييف
كييف

قال رئيس الوزراء البولندي، ماتيوز موراويكي، اليوم الثلاثاء، إنه موجود في العاصمة الأوكرانية كييف إلى جانب نظيريه السلوفيني والتشيكي لإجراء محادثات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وكتب موراويكي على منصة “فيسبوك”، “نحتاج إلى وقف المأساة التي تحدث بأوكرانيا في أقرب وقت ممكن. ولهذا السبب أنا في كييف مع نائب رئيس الوزراء ياروسلاف كاتشينسكي ورئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا، ويانيز جانسا رئيس وزراء سلوفينيا”.

ووصل الوزراء إلى العاصمة الأوكرانية بالقطار وكان من المقرر أن يبدأ الاجتماع الرباعي الساعة 8 مساء بالتوقيت المحلي لأوكرانيا.

وقال رئيس الوزراء التشيكي، بيتر فيالا، إن الوزراء سيصنعون التاريخ معًا ووعدوا بمزيد من الدعم لأوكرانيا.

روسيا أوكرانيا التشيك سلوفينيا بولندا كييف العاصمة الأوكرانية

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