ضبط 3 موظفين بالوحدة المحلية بالخانكة بتهمة تزوير رخص مبانى

ألقت مباحث الأموال العامة بالقليوبية، القبض على ثلاثة موظفين بالوحدة المحلية بأبو زعبل التابعة لمدينة الخانكة، لقيامهم بتزوير رخصة مبانى حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق والتى أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارا من مباحث الأموال العامة، بورود شكوى بقيام موظفين بالوحدة المحلية بأبو زعبل التابعة لمدينة الخانكة، بتزوير رخصة مبانى.

وبعد فحص الشكوى وتأكد من صحة، تم تقنين الإجراءات وضبط المتهمين، وحرر المحضر رقم 2199 لسنة 2022 إدارى الخانكة وأحيلوا للنيابة العامة التي أمرت بحبسهم على ذمة التحقيقات مع مراعاة مواعيد التجديد القانونية اللازمة.