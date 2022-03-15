الأرصاد: انكسار موجة الطقس البارد الأربعاء.. والخميس بداية التحسن | فيديو

كشف الدكتور محمود شاهين ، مدير عام مركز التنبؤات بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية ، تطورات موجة الطقس البارد التي تشهدها البلاد ، خلال الفترة الراهنة ، قائلا إن الهيئة حذرت المواطنين من عودة الأجواء الشتوية من جديد ، بعد موجة من الطقس الحار الأسبوع الماضي ، موضحا أن البلاد تتأثر بمنخفض جوي قادم من جنوب شرق أوروبا .

ونوه الدكتور محمود شاهين ، خلال لقائه لـ " القناة الأولى المصرية " ، أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى تسجل 15 درجة مئوية ، بانخفاض وصل 5 درجات مئوية عن المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام .

وأوضح " شاهين " ، أن درجة الحرارة الصغرى انخفضت بشكل كبير ، وتصل لـ 9 درجات مئوية ، وأقل من 5 درجات على محافظة شمال سيناء ، وشمال الصعيد .

وأشار، أن موجة الطقس البارد مستمرة حتى غدا الأربعاء ، واعتبرا من الخميس يشهد الطقس تحسن تجريبي ، وارتفاع في درجات الحرارة .

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس البلاد على موعد مع ليلة شديدة البرودة، من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة الليلة القادمة علي القاهرة 8 درجات مئوية .

وحسب هيئة الأرصاد، فأن محطة أرصاد القاهرة، سجلت فعليا الليلة الماضية 8 درجات ونقطة الندى 0 درجة، وهذا يعني أن الهواء جفاف ولا يوجد نسب للرطوبة ويزيد على هذا نشاط الرياح الذي أدي إلي إحساس كبير ببرودة الطقس خلال فترات الليل، ووصلت درجة الحرارة المحسوسة علي القاهرة إلى 6 درجات.