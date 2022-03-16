أستاذ اقتصاد: الدولة عملت على زيادة سعر توريد القمح لتحفيز الفلاحين لزراعته

قال الدكتور على الإدريسي، أستاذ الاقتصاد والاستثمار بمدينة الثقافة والعلوم، إن الإصلاحات الاقتصادية التى قامت بها الدولة، ساهمت في الحد من التأثيرات الكبيرة التي ضربت العالم، خاصة جائحة كورونا، والآن الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأضاف “الإدريسي”، خلال لقاء له لبرنامج “التاسعة”، عبر “القناة الأولى المصرية”، أنه خلال السنوات الماضية، تم العمل على زيادة حجم المساحات المزروعة، وملف مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية.

وتابع أستاذ الاقتصاد والاستثمار بمدينة الثقافة والعلوم، أن الدولة عملت على زيادة سعر توريد القمح لتشجيع الفلاحين على زراعته، خاصة مع الظروف الحالية، وبعد استيراد مصر للقمح.

وأشار علي الإدريسي إلى أن الحكومة تحركت في ملف مرتبط بالتحوط، من خلال برنامج تحوط، عملت الحكومة عليه منذ فترة وليس اليوم، لافتا إلى أن الاصلاح الاقتصادي والهيكلي من أهم الخطوات الاستباقية التي عملت عليها الدولة المصرية لتأمين احتياجاتها في المجالات كافة.