عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ اقتصاد: الدولة عملت على زيادة سعر توريد القمح لتحفيز الفلاحين لزراعته

القمح
القمح

قال الدكتور على الإدريسي، أستاذ الاقتصاد والاستثمار بمدينة الثقافة والعلوم، إن الإصلاحات الاقتصادية التى قامت بها الدولة، ساهمت في الحد من التأثيرات الكبيرة التي ضربت العالم، خاصة جائحة كورونا، والآن الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأضاف “الإدريسي”، خلال لقاء له لبرنامج “التاسعة”، عبر “القناة الأولى المصرية”، أنه خلال السنوات الماضية، تم العمل على زيادة حجم المساحات المزروعة، وملف مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية.

 

وتابع أستاذ الاقتصاد والاستثمار بمدينة الثقافة والعلوم، أن الدولة عملت على زيادة سعر توريد القمح لتشجيع الفلاحين على زراعته، خاصة مع الظروف الحالية، وبعد استيراد مصر للقمح.

 

وأشار علي الإدريسي إلى أن الحكومة تحركت في ملف مرتبط بالتحوط، من خلال برنامج تحوط، عملت الحكومة عليه منذ فترة وليس اليوم، لافتا إلى أن الاصلاح الاقتصادي والهيكلي من أهم الخطوات الاستباقية التي عملت عليها الدولة المصرية لتأمين احتياجاتها في المجالات كافة.

الحكومة جائحة كورونا الأراضى الزراعية استثمار السنوات الماضية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طقس شديد البرودة وأمطار تضرب المحافظات خلال الساعات المقبلة

السيسي أنهى أزمته.. ما السعر العادل لرغيف الخبز غير المدعم ؟

للأرامل والمطلقات.. شروط الحصول على المنح والزيادات بقانون المعاشات الجديد

تقارير: ليفربول يحدد سعر بيع محمد صلاح بعد أزمات مفاوضات التجديد

بعد ليالي الشتاء القارس.. هذا موعد تحسن الأحوال الجوية

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 15- 3- 2022

صدمة لـ كيروش | 4 لاعبين يغيبون عن مباراة السنغال ..ما البدائل؟

رئاسة الجمهورية تزف بشرى سارة للفلاحين عن سعر القمح: غدا يتم تحديده

ترشيحاتنا

ناصر ماهر بعد الهاتريك في سموحة: أخذت فرصة لم يوفرها لي الأهلي

شبانة: محمد شريف ينتظر عرض سامبدوريا الإيطالي رسميًا للأهلي للرد على كيروش

حمدي النقاز يعرض الاعتذار في مؤتمر صحفي من أجل العودة إلى الزمالك

العاشرة منذ بداية العام.. كوريا الشمالية تجري تجربة صاروخية جديدة

أستاذ اقتصاد: الدولة عملت على زيادة سعر توريد القمح لتحفيز الفلاحين لزراعته

موسيماني يواجه ميكيسوني: «وزنك كان زايد 5 كيلو» .. ويعنف باقي اللاعبين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قائمة مشروبات رمضان 2022 وطرق إعدادها

بذكريات صوفيا لورين.. حسين فهمي يعود لرئاسة القاهرة السينمائي بعد 21 عاما

لأول مرة.. محافظ مطروح يفتتح مهرجان الزيتون المصري

على تليفزيون بوتين.. روسية ترفع لافتة صادمة خلف مذيعة النشرة.. وهذا مصيرها|فيديو

فيديو

تسعير الخبز وشنط رمضان مجانية.. توجيهات مهمة من السيسي للحكومة لمواجهة زيادة الأسعار .. فيديوجراف

ابنة فاروق فلوكس تنجو من الموت في حادث سير.. فيديو جراف

ملابس غريبة .. سعر صادم لإطلالة ويجز المثيرة للجدل .. فيديو

الرئيس السيسي يصدر عدة قرارات حول طرح السلع بأسعار منخفضة

المزيد

ساحة رأي

المرأة.. عظيمة المحبة

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د/علاء الشال

الخرس الزوجي.. القاتل الصامت

د. ماريان جرجس

لكي تنجح قمة المناخ في شرم الشيخ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. المواجهة التشريعية لخطر الوساطة العقارية

كريمة أبو العينين

الفيس والعم سام

إبراهيم شعبان

جائحة الأسعار.. موجة عالمية وتأثيرات داخلية

إلهام أبو الفتح

الأسعار.. ورمضان!

نجاة عبد الرحمن

الحرب السرية بين روسيا وأمريكا

عبدالمعطى أحمد

يوم الشهيد

اﻟﻤﺰﻳﺪ