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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حمدي النقاز يعرض الاعتذار في مؤتمر صحفي من أجل العودة إلى الزمالك

صدى البلد

قال الإعلامي محمد شبانة إن برنامجه "بوكس تو بوكس" علم أن التونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن السابق لفريق الزمالك متواجد في القاهرة خلال الفترة الحالية بعد فسخ نادي أهلي جدة السعودي تعاقده معه.

وأوضح شبانة في تصريحات تليفزيونية ببرنامجه بوكس تو بوكس، على فضائية etc: "حمدي النقاز متواجد مع أسرته في القاهرة حاليًا وكانت المفاجأة أن اللاعب طلب من مسئولي الزمالك، العودة من جديد إلى القلعة البيضاء، كما عرض الاعتذار بشكل رسمي في مؤتمر صحفي لمسئولي الزمالك عما بدر منه مقابل العودة إلى الفريق.

وتابع شبانة: "إدارة الزمالك الحالية غاضبة من اللاعب بشدة؛ بسبب ما بدر منه في وقت سابق والهروب من النادي والهجوم الشرس من جانبه على أمير مرتضى؛ وهو ما جعل الأخير متحفظ حتى الآن في ملف عودة اللاعب.

وأعلن نادي أهلي جدة السعودي، منذ شهر رحيل محترفه التونسي حمدي النقاز بعد توقيع مخالصة مالية معه.

وأوضح أهلي جدة عبر "تويتر" أنه تم توقيع مخالصة مع التونسي، ورحيله عن الفريق.

يُذكر أن النقاز وقع على عقد مع الزمالك مدته 3 مواسم، قبل أن يتم إيقاف ناديه عن فترتي قيد بسبب قرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

ولعب النقاز في صفوف الزمالك خلال الفترة من يناير 2018 حتى فبراير 2019.

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