تزعزع الاستقرار.. الجيش الأمريكي يدين إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي

أعرب الجيش الأمريكي، اليوم ، عن إدانته الكبيرة إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي.

أعلنت قيادة القوات الأمريكية في المحيطين الهندي والهادئ أن الولايات المتحدة تدين إطلاق صاروخ جديد في كوريا الشمالية وتتابع الوضع.

ووفقا لوسائل الإعلام العالمية، جاء في بيان صدر عن القيادة الأمريكية: "نعرف عن قيام كوريا الشمالية بإطلاق صاروخ باليستي".

وتابع: "تدين الولايات المتحدة هذه الأعمال وتدعو كوريا الشمالية لأن تتجنب القيام بمزيد من الأعمال التي تزعزع الاستقرار".

وأضاف: "وبالرغم من أن هذا الحدث بحسب تقييماتنا لا يمثل أي خطر مباشر على عسكريي وأراضي الولايات المتحدة وكذلك عسكريي وأراضي حلفائنا، فسنواصل متابعة الوضع".

وأفادت لجنة رؤساء الأركان بكوريا الجنوبية، سابقا، بأن كوريا الشمالية قامت بإطلاق صاروخ مجهول من منطقة سونان في ضواحي بيونج يانج، مضيفة أن الصاروخ سقط فورا بعد الإطلاق.

وأضافت سيئول أن استخبارات البلاد والولايات المتحدة تقومان بتحليل إطلاق الصاروخ الأخير.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية في كوريا الجنوبية "يونهاب" إن "كوريا الشمالية يبدو أنها فشلت في إطلاق قذيفة مجهولة الهوية".

فيما ذكرت وزارة الدفاع اليابانية في ساعة مبكرة اليوم الأربعاء، أن كوريا الشمالية أطلقت على ما يبدو قذيفة قد تكون صاروخا.

وكانت كوريا الشمالية، أطلقت في مارس الجاري، قذيفة مجهولة باتجاه بحر اليابان، وتعد التجربة الأخيرة هي عاشر إطلاق صاروخي تجريه كوريا الشمالية خلال هذا العام.

وتحظر الأمم المتحدة كوريا الشمالية من إجراء تجارب الأسلحة الباليستية والنووية، وفرضت عليها عقوبات صارمة.

وأجرت كوريا الشمالية يومي 26 فبراير و4 مارس تجارب كانت تهدف إلى اختبار "عناصر منظومة جديدة" لصواريخ باليستية عابرة للقارات، حسبما أكد مسؤولين أمريكيين، بينما تقول بيونج يانج إن الأمر يتعلق بتجارب لتطوير أقمار اصطناعية.

والأسبوع الماضي، فشلت الولايات المتحدة وشركاؤها، في إقرار نص في مجلس الأمن الدولي ضد كوريا الشمالية بسبب معارضة روسيا والصين.

وكثفت كوريا الشمالية مؤخرا، عملية تحديث جيشها، وحذرت من أنها قد ترفع قرار تعليق التجارب على صواريخ طويلة الأمد والأسلحة النووية.