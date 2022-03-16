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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تحقيقات

المرأة المصرية ..7 سنوات سمان في عهد الرئيس السيسي|عندما تتحول الأحلام لواقع

يوم المرأة المصرية
يوم المرأة المصرية في عهد السيسي

تحتفل مصر في 16 مارس من كل عام بيوم المرأة المصرية، وذلك تخليدا لذكرى ثورة المرأة المصرية ضد الاستعمار البريطانى وشجاعتها ومشاركتها في ثورة 1919.

المرأة في عهد الرئيس السيسي

وحققت المرأة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ما لم تحققه من قبل، انتصار تلو الآخر لصالحها يكاد يكون شبه يومي، حيث وصلت المرأة المصرية منذ تولي الرئيس السيسي حكم البلاد إلى مستوى تاريخي من التمكين السياسي والاقتصادي، وتواجدت بقوة في جميع المناصب الحكومية خاصة التي كانت محرمة عليها مسبقا.

ويستعرض موقع «صدى البلد»، أبرز المكاسب التي حققتها المرأة في عهد الرئيس السيسي خلال السطور التالية:

استطاعت  المرأة المصرية تحقيق جزءا كبيرا من حلمها في عهد الرئيس السيسي، بداية من اعتبار عام 2017 عام المرأة، وتم إطلاق استراتيجية 2030، لتمكين المرأة اقتصاديا، وذلك بناءا على توجيهات مباشرة من القيادة السياسية.

كما أكد الرئيس السيسي على دعمه لدور المرأة وحقوقها، في جميع مؤتمراته، وستكون طلباتها قيد التنفيذ، وبالفعل خطت المرأة خطوات هامة في تاريخها، وأبرزها:

  • منح المرأة مقعدين بمجالس إدارات البنوك ومشاركتها في المناصب القيادية ومراكز صنع القرار.
  • تعيين المرأة في النيابة العامة ومجلس الدولة تفعيلا للاستحقاق الدستوري بالمساواة وعدم التمييز تفعيلا كاملا وتأكيدا على جدارة المرأة في تولي المناصب المختلفة وتعظيما لما تحققه من نجاحات في كل المجالات التي تعمل بها.
  • إصدار تشريعات وقوانين لحماية حقوق المرأة، من ضمنها "قانون المواريث" والذي يقضي بعقاب الممتنعين عن سداد ميراث المرأة أو حاجبي أي أدلة تثبت حقها في الميراث، وتوثيق الطلاق لحماية الأسر والأطفال من الأذى، وأيضًا تغليظ عقوبة المتحرش لتصل إلى خمس سنوات.
  • تفعيل دور المجلس القومي للمرأة بشكل أكبر وقيامه بالكثير من المبادرات الهامة التي تهدف لمناهضة العنف ضد المرأة، وتمكين المرأة وتوعيتها بحقوقها والتواصل مع المرأة الريفية ومساعدتها فى تفعيل دورها الاقتصادي والسياسي والاجتماعي.
  • أكبر عدد من الوزيرات في تاريخ مصر في تشكيل مجلس الوزراء الأخير وهذا يبين حرصه على تمكين المرأة السياسي وثقته في إمكانياتها وبالفعل الوزيرات يؤدين أدوارهن على أكمل وجه وأثبتت وجود الكفاءة والخبرة وأصبحوا قدوة لكثير من السيدات التى ترغب فى العمل العام والخدمة.
  • دخول المرأة البرلمان بقوة، حيث وصلت نسبة مشاركة المرأة فيه 15% وهذا يجعلها مشاركة في الحياة السياسية وفي التشريعات كلها بقوة.
  • تمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، فتم تمويل 57 ألف مشروع صغير لـ 79 ألف سيدة في برنامج تنمية المرأة الريفية لإيمانه بقدرة المرأة على التغيير خاصة بعد زيادة نسبة المرأة المعيلة.
  • تدريب أكثر من 30 ألف من الشباب بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، 50% منهم من الفتيات والسيدات للنزول في انتخابات المحليات.
  • ذِكر الرئيس الدائم لدعمه للمرأة وحديثه عن النماذج النسائية المصرية لتشجيع الفتيات على العمل والنجاح، وتصريحه في منتدى شباب العالم بأهمية دور المرأة في حياة الأمم، وتكريمه لـ النماذج النسائية الناجحة، ومتحديات الإعاقة منهن.
  • حرص الرئيس السيسي على مقابلة المكافحات منهن، والمشاركات في العمل مثل سائقة التروسيكل وغيرها من النماذج المشرقة.
  • تعيين المرأة كـ محافظة يعتبر أول كسر للحاجز الاجتماعى والثقافى، وبالفعل أثبتت جدارتها في جميع المناصب.

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تغيير عدد من القوانين للمرأة

وقد ساهم الرئيس السيسي في تغيير عدد من القوانين جاء أهمها كما يلي:

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  • قانون تغليظ عقوبة الختان
  • قانون الخدمة المدنية وحقوق المرأة العاملة
  • قانون تجريم الحرمان من الميراث
  • قانون تنظيم عمل المجلس القومي للمرأة
  • قانون الاستثمار وضمان تكافؤ الفرص
  • قانون حقوق ذوي الإعاقة
  • قانون مواجهة المتهربين من دفع النفقة والمتعنتين عن سداد ديون النفقات
  • قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات (جرائم التحرش عبر الوسائط الإلكترونية)
  • قانون التأمينات والمعاشات وحقوق المرأة في القطاع غير الرسمي والعمالة غير المنتظمة

وحققت المرأة المصرية خلال 7 سنوات من حكم الرئيس السيسي مكاسب منها:

  • تعيين سيدة مستشارة للأمن القومي لرئيس الجمهورية عام 2014 لأول مرة منذ 40 عاما.
  • تعيين مساعدة لوزير العدل في شئون المرأة والطفل عام 2015.
  • تعيين المرأة الريفية وذات الإعاقة فى المجلس القومى للمرأة عام 2016.
  • تعيين أول سيدة محافظ فى محافظة البحيرة عام 2017 وفي محافظة دمياط  عام 2018.
  • زيادة نسبة شغل المرأة منصب نائب وزير من 17% في عام 2017.
  • إلى 27% في عام 2018 إلى 31% عام 2019.
  • إعلان عام 2017 عام المرأة المصرية لأول مرة في تاريخ مصر.
  • اعتماد الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 في عام 2017.
  • تعيين أول رئيس للمحكمة الاقتصادية سيدة في 2018.
  • زيادة نسبة تمثيل المرأة بالبرلمان إلى 25% وهي الأعلى في تاريخ البرلمان.
  • بلغت نسبة  تمثيل المرأة في هيئة قضايا الدولة 49% وبلغ عدد القاضيات 430 قاضية.
  • تعيين 6 قاضيات نائبات لرئيس هيئة قضايا الدولة المصرية وعدد القاضيات بالهيئة 430 قاضية.
  • تعيين 26 قاضية جديدة فى محاكم الدرجة الأولى و 66 قاضية في المحاكم المصرية.
  • تعيين أول قاضية على منصة محكمة الجنايات في مصر.
  • بلغت نسبة تمثيل المرأة بالسلك الدبلوماسى 24.8%.
  • تعيين سيدة نائبة لرئيس البنك المركزي المصري.
  • تعيين المرأة ذات الإعاقة والمرأة الريفية في المجلس القومي للمرأة عام 2016.
  • ارتفعت نسبة تمثيل المرأة في مجلس الوزراء إلى 25%.
  • زيادة نسبة السيدات الوزيرات في مجلس الوزراء من 6% في عام 2015 ، إلى 25% في عام 2018.
  • بلغت نسبة  تمثيل المرأة بالوظائف الحكومية 45%.
  • زادت نسبة تمثيل المرأة فى المناصب القيادية  لـ32%.
  • زادت نسبة تمثيل المرأة في المحليات إلى 25%.
  • زيادة نسبة تمثيل المرأة فى مجالس إدارات المؤسسات الصحفية والقومية لـ 12.5%.
  • بلغت نسبة رئيسات التحرير بالصحف القومية 18 %.
  • أقرت الدولة حزمة قوانين وتعديلات تشريعية تكفل للمرأة الحماية والمساواة.
  • أقرت الحكومة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة.
  • إقرار مشروع قانون تجريم الزواج المبكر للفتيات.
  • تعديل قانون العقوبات بتغليظ عقوبة ختان الإناث في 2021.
  • تغليظ عقوبة التحرش وتجريم التنمر.
  • تعديل قوانين من بينها تجريم الحرمان من الميراث.
  • وفي مارس من العام الماضي، أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، توجيهاً لوزير العدل المستشار عمر مروان بالاستعانة بالسيدات كعضوات في مجلس الدولة والنيابة العامة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، لتتم بعد ذلك إجراءات تعيين 98 قاضية في مجلس الدولة بآلية النقل من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية، وأصدر الرئيس في أكتوبر 2021، قراراً جمهورياً بتعيينهن.

المصريات يعيشن عصرهن الذهبي 

من جانبها قالت الدكتورة إيزيس محمود، مدير إدارة التدريب وعضو  بالمجلس القومي للمرأة، إن  المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي في عهد الرئيس السيسي الذي يولي اهتماما كبيرا لقضاياها، ويصر أن تحصل علي كافة حقوقها.

وأضافت "محمود" - خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن المرأة أصبحت وزيرة لأهم وزارات الدولة، ومحافظة وقاضية ومستشارة للأمن القومي ومؤخرًا حصلت على حقها فى الوصول لمنصات مجلس الدولة والنيابة ، كما حصلت على الكوتة فى مجلس النواب والشيوخ ب 25% من نسبة التمثيل البرلمانى.

وأشارت إلى أن التشريعات تغيرت لصالح المرأة المصرية، وحتى السيدات البسيطات يتم تمكينهن من خلال التيسير عليهن في الحصول على قروض لعمل مشروعات صغيرة والقيام بتدريبهن.

ونوهت أن الرئيس السيسي في كل المحافل يذكر دور المرأة المصرية في الصمود ومواجهة الإرهاب والإخوان والمحافظة على أمن البلاد.

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