تحرير 9475 عقد تصالح للمعتدين علي أملاك الدولة بالشرقية

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع العميد محمود متولي مدير إدارة الأملاك بالديوان العام آخر المستجدات بملف تقنين أراضي أملاك الدولة للوقوف على معدلات الأداء ودفع عجلة العمل لسرعة الانتهاء من فحص ومعاينة الطلبات المقدمة من المواطنين المتعديين والبت بها وإبرام العقود وتقنين أوضاعهم طبقاً للقانون ودخولهم تحت مظلة الدولة.

أكد محافظ الشرقية مدير إدارة الأملاك سرعة الانتهاء من الأعمال بهذا الملف الحيوي ، والجدية والحزم في إدارته ، وفقاً للإجراءات والجداول الزمنية المحددة مع تحقيق المستهدفات بدقة ،لافتاً إلى سرعة رفع المساحات والإحداثيات ومراجعتها بدقة بالتنسيق بين الجهات ذات الصلة.

ومن جانبه أشار العميد محمود متولي مدير إدارة الأملاك بالديوان العام إلى أنه تم تحرير (٩٤٧٥) عقد بمراكز المحافظة بالإضافة إلى عدد العقود المنتظر تحريرها (٢١٥٩) عقد وبلغ عدد الطلبات المقدمة من المواطنين المتعديين ١٧ ألف و٣٩٤ طلب منها عدد ١٤ ألف و ٤٦٧ طلب صالح للتقنين وعدد (٢٩٢٧) طلب غير صالح للتقنين مشيراً إلى أن استكمال هذا الملف سيسهم بشكل كبير فى خلق أوضاع قانونية مستقرة للمواطنين وإنهاء ظاهرة وضع اليد.

وأضاف مدير إدارة أملاك الدولة أنه تم عقد لجان مشكلة لمتابعة الموقف التنفيذى لتقنين الأراضي وموجات الإزالات للتعديات وعمل التقارير الخاصة بهذا الشأن ومتابعة موقف عقود البيع ومتحصلاتها.

شدد المحافظ على ضرورة الإسراع فى استكمال إجراءات تقنين أوضاع أراضي الدولة وتحصيل مستحقاتها و موافاة وزارة التنمية المحلية ببيان يومى وفقاً للقانون (٢٤١ ) لسنة ٢٠٢٠ لردع المخالفين واسترداد حق الدولة والشعب كاملاً.