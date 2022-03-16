شباب ورياضة الشرقية تُنظم ندوة تثقيفية بعنوان " أخلاقنا حياه "

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بدور مديرية الشباب والرياضة لما تقدمه من ندوات تثقيفية ودورات تدريبيه وأنشطة متنوعة وعرضها من خلال وسائل التواصل الإجتماعي والسوشيال ميديا بهدف الوصول إلى مختلف الفئات العمرية وشغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لخدمة المجتمع.

وفي هذا الإطار أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزاره الشباب والرياضة إلى أنه تم تنظيم ندوة تثقيفية بعنوان " أخلاقنا حياه " بمركز شباب بير عمارة التابع لإدارة شباب بلبيس بحضور 25 فتاه من عضوات نادي الفتاه والمرأة بمركز الشباب وذلك وسط تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة الأمراض والأوبئة.

أضاف وكيل وزاره الشباب والرياضة أن الندوة تناولت الحديث عن القيم والأخلاق ومجموعة من الضوابط الأخلاقية التي تحدد سلوك الفرد، وترسم له الطريق الذي يقوده إلى أداء واجباته الحياتية ، وتوضيح دوره في المجتمع الذي ينتمي إليه بهدف خلق جيل قادر على حمل مسئولية بناء الوطن ، لافتاً إلى انه تم عرض مجموعة من الفيديوهات تضمنت رسائل توعوية عن الأخلاق والصفات الحميدة وتأصيل القيم الاخلاقية لدي النشء والشباب.