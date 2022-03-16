عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شباب ورياضة الشرقية تُنظم ندوة تثقيفية بعنوان " أخلاقنا حياه "

صدى البلد

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بدور مديرية الشباب والرياضة لما تقدمه من ندوات تثقيفية ودورات تدريبيه وأنشطة متنوعة وعرضها من خلال وسائل التواصل الإجتماعي والسوشيال ميديا بهدف الوصول إلى مختلف الفئات العمرية وشغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لخدمة المجتمع.

 

وفي هذا الإطار أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزاره الشباب والرياضة إلى أنه تم تنظيم ندوة تثقيفية بعنوان " أخلاقنا حياه " بمركز شباب بير عمارة التابع لإدارة شباب بلبيس بحضور 25 فتاه من عضوات نادي الفتاه والمرأة بمركز الشباب وذلك وسط تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة الأمراض والأوبئة.

 

تموين الشرقية : 34 معرض بمبادرة "أهلا رمضان" بالمحافظة| فيديو

أضاف وكيل وزاره الشباب والرياضة أن الندوة تناولت الحديث عن القيم والأخلاق ومجموعة من الضوابط الأخلاقية التي تحدد سلوك الفرد، وترسم له الطريق الذي يقوده إلى أداء واجباته الحياتية ، وتوضيح دوره في المجتمع الذي ينتمي إليه بهدف خلق جيل قادر على حمل مسئولية بناء الوطن ، لافتاً إلى انه تم عرض مجموعة من الفيديوهات تضمنت رسائل توعوية عن الأخلاق والصفات الحميدة وتأصيل القيم الاخلاقية لدي النشء والشباب.

الشرقية القوات المسلحة الشباب والرياضة وزير الشباب والرياضة وزارة الشباب والرياضة محافظ الشرقية وكيل وزارة الشباب والرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

7 مايو بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية

بعد ليالي الشتاء القارس.. هذا موعد تحسن الأحوال الجوية

الأرصاد: اليوم تنتهي الموجة الباردة وغدا يتحسن الطقس بكافة المحافظات

أبو جبل في الأهلي ؟.. مقابل مادي مغري وتغريدة مُبهمة تثير الشكوك

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 16-3-2022

السيسي أنهى أزمته.. ما السعر العادل لرغيف الخبز غير المدعم ؟

41 مصابا في حادث انقلاب أتوبيس ركاب بالوادى الجديد

سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم الأربعاء 16-3-2022

ترشيحاتنا

في مرحلة التسكين.. خالد صديق: تكلفة مشروع الخيالة تجاوزت الـ1.3 مليار

تفجير برج إيفل.. فيديو مزيف ينتشر لحث أوروبا على مساندة أوكرانيا

انطلاق مؤتمر مجلس الدولة لمناقشة أحكام القضاء في ظل كورونا

بريطانيا تلغي جميع قيود السفر المتعلقة بكورونا

الطلاق دون إرادتها.. شروط الحصول على المعاش للمطلقة والأرملة

التعليم: التقديم لذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس المصرية اليابانية «ورقيا»

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حلم وعاش يفتتح مسرح الجنوب بالأقصر

قائمة مشروبات رمضان 2022 وطرق إعدادها

بذكريات صوفيا لورين.. حسين فهمي يعود لرئاسة القاهرة السينمائي بعد 21 عاما

لأول مرة.. محافظ مطروح يفتتح مهرجان الزيتون المصري

فيديو

أسماء الفنانين الحقيقية ومفاجآت لن تتخيلها

هدى المفتي وسعر ملابس ويجز في حفلة موسم الرياض يتصدران التريند.. فيديو

تسعير الخبز وشنط رمضان مجانية.. توجيهات مهمة من السيسي للحكومة لمواجهة زيادة الأسعار .. فيديوجراف

ابنة فاروق فلوكس تنجو من الموت في حادث سير.. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

المرأة.. عظيمة المحبة

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

مكافحة الغلاء

د/علاء الشال

الخرس الزوجي.. القاتل الصامت

د. ماريان جرجس

لكي تنجح قمة المناخ في شرم الشيخ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. المواجهة التشريعية لخطر الوساطة العقارية

كريمة أبو العينين

الفيس والعم سام

إبراهيم شعبان

جائحة الأسعار.. موجة عالمية وتأثيرات داخلية

إلهام أبو الفتح

الأسعار.. ورمضان!

نجاة عبد الرحمن

الحرب السرية بين روسيا وأمريكا

اﻟﻤﺰﻳﺪ