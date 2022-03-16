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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ريم البارودي تتألق بإطلالة ساحرة عبر إنستجرام من أحدث جلسة تصوير لها |شاهد

ريم البارودي
ريم البارودي

نشرت الفنانة ريم البارودي صورًا جديدة لها عبر حسابها الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

 

وظهرت ريم البارودي في الصور بإطلالة ساحرة من أحدث جلسة تصوير لها حيث ارتدت فستاناً باللون الأحمر مما أثار إعجاب متابعيها. 

 

يذكر أن الفنانة ريم البارودي قد قالت، إنها تعلمت من جيل الأساتذة الالتزام وتنظيم العمل قائلا «أنا منظمة ولازم أذاكر، اتعلمت من أستاذ نور الشريف مذاكرة كل مشهد والإطلاع».

وتابعت خلال لقائها مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج «سبوت لايت» على قناة صدى البلد «التوتر يسيطر عليا دائما خلال تصوير الأعمال، والأستاذ عادل أديب، مخرج العمل تطالبني بالهدوء وقالي محتاجة يبقى عندك ثقة في نفسك أكتر».

وأوضحت أنها شاركت في مسلسل «بنات السباعي» الذي سيعرض على مدار 5 حلقات، مشيرة إلى أنها اجتهدت لتقدم شخصية ياسمين في «بنات السباعي».

وأردفت «لا أحمل أي حقد أو ضغينة تجاه أي شخص، أنا متسامحة جدا وشخصية سهلة».

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