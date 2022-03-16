لاعبوالاتحاد السكندري يدخلون في نوبة بكاء عقب الهزيمة من الإسماعيلي

دخل لاعبو الاتحاد السكندري في نوبة بكاء شديدة عقب الهزيمة من الاسماعيلي ٢-١ في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الدوري المصري.

ويواجه الاتحاد السكندري سوء توفيق خلال الفترة الأخيرة ببطولة الدوري المصري فضلا عن خروجه من بطولة كأس مصر.

وسقط الاتحاد السكندري أمام نظيره الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الـ 12 من بطولة الدوري المصري.

بدأ اللقاء بضغط هجومي من قبل لاعبي الإسماعيلي حتى تمكن محمد الشامي من إحراز هدف التقدم في الدقيقة ٢٥ من خلال تمريرة من أحمد مدبولي من وسط الملعب إلى محمد الشامي الذي حصل على الكرة بعد التحام مع عبد الله نصيب ليسجل الكرة بالقدم اليسرى في الشباك.

ولم تمر دقائق قليلة حتى تمكن لاعبو الاتحاد السكندري من إحراز هدف التعادل في الدقيقة ٢٧ عن طريق خالد الغندور بتمريرة من أحمد عادل ميسي لينجح خالد الغندور قائد الاتحاد في تسديد كرة يسارية تسكن شباك محمد فوزي حارس مرمى الإسماعيلي.

وفي الدقيقة 67 تمكن الإسماعيلي من إحراز الهدف الثاني من خلال هجوم مرتدة عن طريق محمد الشامي الذي اخترق يسار منطقة الجزاء ومرر كرة عرضية إلى محمد عادل القادم من الخلف ليسجل الكرة في المرمى الخالي.

ويتواجد الاتحاد السكندري في المركز التاسع برصيد ١٤ نقطة بينما يحتل الإسماعيلي المركز الأخير برصيد 8نقاط بجدول ترتيب الدوري المصري.



وخاض الاتحاد السكندري المباراة بتشكيل مكون من :-

أحمد يحيي - عبدالله نصيب- بنجامين بواتنج- محمد عبد السلام- صبري رحيل- هشام صلاح- أحمد نبيل مانجا- مروان عطية- خالد الغندور-ميسي - مابولولو.