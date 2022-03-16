عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لاعبوالاتحاد السكندري يدخلون في نوبة بكاء عقب الهزيمة من الإسماعيلي

الاتحاد السكندري
الاتحاد السكندري

دخل لاعبو الاتحاد السكندري في نوبة بكاء شديدة عقب الهزيمة من الاسماعيلي ٢-١ في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الدوري المصري.

ويواجه الاتحاد السكندري سوء توفيق خلال الفترة الأخيرة ببطولة الدوري المصري فضلا عن خروجه من بطولة كأس مصر.

وسقط الاتحاد السكندري  أمام نظيره الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الـ 12 من بطولة الدوري المصري.

بدأ اللقاء بضغط هجومي من قبل لاعبي الإسماعيلي حتى تمكن محمد الشامي من إحراز هدف التقدم في الدقيقة ٢٥ من خلال تمريرة من أحمد مدبولي من وسط الملعب إلى محمد الشامي الذي حصل على الكرة بعد التحام مع عبد الله نصيب ليسجل الكرة بالقدم اليسرى في الشباك.

ولم تمر دقائق قليلة حتى تمكن لاعبو الاتحاد السكندري من إحراز هدف التعادل في الدقيقة ٢٧ عن طريق خالد الغندور بتمريرة من أحمد عادل ميسي لينجح خالد الغندور قائد الاتحاد في تسديد كرة يسارية تسكن شباك محمد فوزي حارس مرمى الإسماعيلي.

وفي الدقيقة 67 تمكن الإسماعيلي من إحراز الهدف الثاني من خلال هجوم مرتدة عن طريق محمد الشامي الذي اخترق يسار منطقة الجزاء ومرر كرة عرضية  إلى محمد عادل القادم من الخلف ليسجل الكرة في المرمى الخالي.

ويتواجد الاتحاد السكندري في المركز التاسع برصيد  ١٤ نقطة بينما يحتل الإسماعيلي المركز الأخير برصيد  8نقاط بجدول ترتيب الدوري المصري.


وخاض الاتحاد السكندري المباراة بتشكيل مكون من :-
أحمد يحيي - عبدالله نصيب- بنجامين بواتنج- محمد عبد السلام- صبري رحيل- هشام صلاح- أحمد نبيل مانجا- مروان عطية- خالد الغندور-ميسي - مابولولو.

الاتحاد السكندري الاسماعيلي كأس مصر محمد عبد السلام محمد فوزي خالد الغندور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أوكرانيا تعلن التوصل إلى نوع من التسوية في المفاوضات مع روسيا

بعد ليالي الشتاء القارس.. هذا موعد تحسن الأحوال الجوية

الطماطم بجنيه .. محافظ بورسعيد يفاجئ عزة مصطفى بأسعار السلع

7 مايو بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية

لحوم بـ 55 جنيها.. التموين: تخفيضات تصل لـ30% بـ أهلا رمضان

بنسبة خمسة جنيهات.. التموين تزف بشرى سارة: تراجع أسعار البيض والدواجن

أسعار الذهب اليوم الاربعاء 16/ 3/ 2022

أبو جبل في الأهلي ؟.. مقابل مادي مغري وتغريدة مُبهمة تثير الشكوك

ترشيحاتنا

الاحتياطي الفيدرالي يعلن رفع أسعار الفائدة الأمريكية

قبرص.. إقامة نصب تذكاري للمصريين الأربعة المتوفين في حرائق الغابات عام 2021

الإسماعيلي يعود للانتصارات من جديد بالدوري المصري

بعد المعاناة مع كورونا.. أحمد حلاوة يستعد للخروج من المستشفى..قريبا

ألمانيا تخصص 50 مليار يورو لدعم ميزانية الدفاع لعام 2022

تعرف على أسعار ومواصفات نيسان موديل 2022 فى مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رجاء الجداوي.. مسيرة حافلة بالأعمال.. قصة زواجها ورحلة معاناتها مع كورونا

عمل ماسك الزنجبيل للشعر.. فوائده وطريقة استخدامه

ضمن فعاليات اللجنة العسكرية المشتركة| رئيس الأركان يلتقى نظيره السوداني.. صور

أحدث المقاتلات والطائرات| رئيس الأركان يتفقد إحدى القواعد الجوية

فيديو

دماء في شهر العسل.. سمر ضحية زواج القاصرات بسبب مصروف المنزل بالقليوبية “فيديوجراف”

بناء على توجيهات الرئيس| القوات المسلحة تجهز مليون حصة غذائية لتوزيعها بالمحافظات

مبادرة حياة كريمة.. توزيع مليون كرتونة بمناسبة شهر رمضان

ويجز يضع نفسه في موقف محرج بسبب هدى المفتي.. وهاني شاكر يعلق

المزيد

ساحة رأي

المرأة.. عظيمة المحبة

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

كلنا واحد لمواجهة جشع التجار

عبد المعطى أحمد

هذه الحرب متى تنتهي؟

علاء حيدر

مولد السلاح النووي

نهال علام

مكافحة الغلاء

د/علاء الشال

الخرس الزوجي.. القاتل الصامت

د. ماريان جرجس

لكي تنجح قمة المناخ في شرم الشيخ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. المواجهة التشريعية لخطر الوساطة العقارية

كريمة أبو العينين

الفيس والعم سام

اﻟﻤﺰﻳﺪ