بمكياج جريء.. ميريهان حسين تخطف الأنظار بأنوثتها

نشرت الفنانة ميريهان حسين مجموعه من الصور الجديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

وظهرت ميريهان حسين ، بإطلالة مثيرة للجدل من خلال ظهورها بملابس سوداء ومكياج جرىء.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة التي كشفت عن جمالها واناقتها.



وتعيش ميرهان حسين، حالة نجاح كبيرة بالتزامن مع عرض مسلسلها الجديد "نقل عام"، من بطولة الفنان الكبيرمحمود حميدة، والذى يعرض حاليا على قناة ON.



مسلسل "نقل عام" بطولة محمود حميدة، سوسن بدر، سميحة أيوب، أحمد بدير، دينا، ميرهان حسين، محمد محمودعبد العزيز، تأليف وليد خيرى، وإخراج عادل أديب.

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