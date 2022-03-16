عملية عسكرية خاصة.. أوكرانيا تعلن إطلاق سراح عمدة ميليتوبول من الأسر

أفادت وكالة الأنباء الأوكرانية، اليوم الأربعاء، نقلا عن مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بإطلاق سراح عمدة ميليتوبول من الأسر في عملية عسكرية خاصة.

ومنذ قليل، قال ميخايلو بودولياك، مستشار الرئيس الأوكراني، إن مواقف كييف وموسكو مختلفة لكن الجانبين بدآ الآن في التوصل إلى نوع من التسوية في المفاوضات.

وقال بودولياك لمحطة أوكرانيا 24 الإذاعية، "كانت مواقف الطرفين مختلفة للغاية وبدأنا الآن فقط في التوصل إلى نوع من التسوية”.

وقال بودولياك إن كييف وموسكو ستتوصلان إلى اتفاق سلام عاجلاً أم آجلاً.

وفي وقت سابق من اليوم، كشفت مستشار الرئيس الأوكراني، ميخايلو بودولياك، عن موقف كييف في مفاوضات السلام مع روسيا.