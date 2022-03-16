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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

عميد أداب القاهرة: امتحانات الميدتيرم حضوريا بالكلية

عميد أداب القاهرة
عميد أداب القاهرة

كشف الدكتور شريف شاهين عميد كلية الآداب جامعة القاهرة، عن موعد امتحانات الميديترم للفصل الدراسى الثانى فى العام الجامعى 2021-2022 . 

 

وقال الدكتور شريف شاهين خلال تصريح لصدى البلد، إن الكلية ستعقد امتحانات الميدتيرم للفصل الدراسى الثانى يوم السبت الموافق 16 حتى الخميس 21 من ابريل القادم، مؤكدا أن الامتحانات ستعقد حضوريا بالكلية.

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على الجانب الآخر، وكان قد افتتح الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، وهشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، وحدة علاج ودراسات أمراض الأمعاء التخصصية التابعة لقسم الأمراض المتوطنة بمستشفى قصر العيني بمنحة 16 مليون جنيه من البنك الأهلي المصري، وذلك ضمن عملية التطوير والتحديث الشاملة التي تشهدها مستشفيات قصر العيني لتقديم الخدمات الطبية بجودة عالية للمرضى الذين يزيد عددهم على 3 ملايين مريض سنويًا.

 

حضر فعاليات الافتتاح الدكتورة هالة صلاح عميدة كلية الطب، والدكتور حسام صلاح المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة القاهرة، والدكتور محمد عبد المجيد مدير مستشفى منيل قبلي، والدكتورة رباب فؤاد رئيس قسم الأمراض المتوطنة، والدكتور هاني شهاب مدير الوحدة المختصة بعلاج ودراسات أمراض الأمعاء، ونرمين شهاب الدين رئيس التسويق والتنمية المجتمعية بالبنك الأهلي المصري، وفريق عمل المسئولية المجتمعية بالبنك، ولفيف من الأساتذة ورؤساء الأقسام بكلية الطب.

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