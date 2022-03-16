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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

28 يوليو.. «علاج طبيعي القاهرة» تنظم مؤتمرها الدولي الحادي والعشرين

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلنت كلية العلاج الطبيعى جامعة القاهرة، عن المؤتمر الدولى الحادى عشر لكلية العلاج الطبيعى تحت شعار "العلاج الطبيعي وجودة الحياة"، وذلك يومى الخميس والجمعة ٢٨ و٢٩ يوليو القادم.

وكان قد افتتح الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، والسيد هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الاهلي المصري، وحدة علاج ودراسات أمراض الأمعاء التخصصية التابعة لقسم الأمراض المتوطنة بمستشفى قصر العيني بمنحة 16 مليون جنيه من البنك الأهلي المصري، وذلك ضمن عملية التطوير والتحديث الشاملة التي تشهدها مستشفيات قصر العيني لتقديم الخدمات الطبية بجودة عالية للمرضى الذين يزيد عددهم على 3 ملايين مريض سنويًا.

حضر فعاليات الافتتاح الدكتورة هالة صلاح عميدة كلية الطب، والدكتور حسام صلاح المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة القاهرة، والدكتور محمد عبد المجيد مدير مستشفى منيل قبلي، والدكتورة رباب فؤاد رئيس قسم الأمراض المتوطنة، والدكتور هاني شهاب مدير الوحدة المختصة بعلاج ودراسات أمراض الأمعاء، ونرمين شهاب الدين رئيس التسويق والتنمية المجتمعية بالبنك الأهلي المصري، وفريق عمل المسئولية المجتمعية بالبنك، ولفيف من الأساتذة ورؤساء الأقسام بكلية الطب.

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وخلال الافتتاح، استمع رئيس جامعة القاهرة، ورئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إلى شرح مفصل عن أعمال التطوير والتجديد التي تمت في قسم الأمراض المتوطنة والتي تراعي ضوابط مكافحة العدوى وكود المستشفيات للحفاظ على تقديم أفضل وأسرع خدمة علاجية للمرضى مع الحفاظ على سلامة العاملين.

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