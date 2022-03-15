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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

17 مايو.. إعلام القاهرة تنظم المؤتمر العلمي الدولي

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

 

 

تنظم كلية الإعلام جامعة القاهرة، المؤتمر العلمى الدولى بعنوان "تحديات الإعلام العربى فى ضوء خطط التنمية المستدامة نحو رؤى مستقبلية للإصلاح والتطوير".

‏‎وتقدم البحوث في المحور الخامس حول الإعلام وقضايا الإرهاب من حيث التحديات وإستراتيجيات المواجهة والإرهاب الإلكتروني والإعلام الرقمي ودور الإعلام الديني والإعلام الأمني في مواجهة الإرهاب والحملات الإعلامية لتعزيز ثقافة المواطنة والسلام.
 
‏‎أما المحور السادس فيدور حول الإعلام في عصر التحول الرقمي ودعم خطط التنمية المستدامة، ومن بين ما يناقشه هذا المحور التربية الإعلامية والرقمية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الإعلام والتسويق الرقمي لدعم خطط التنمية المستدامة.

ويطرح المحور الأخير قضايا الاعلام البيئي والتنمية المستدامة ومن بين ذلك دور الاعلام في تنمية الوعي البيئي وتحقيق التنمية المستدامة مع التركيز علي قضايا التغير المناخي والاحتباس الحراري والتصحر والتجارب العربية والدولية في هذا المجال.
 

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إعلام القاهرة تبدأ فى استقبال مشروعات التخرج | وطلاب "متعقدهاش" : نشر الطاقة الإيجابية وتسليط الضوء على تأثير الكلمة الإيجابية

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مركز إعداد القادة بجامعة القاهرة ينظم دورة تدريبية بعنوان "مهارات التميز الوظيفي"

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بروتوكول تعاون بين جامعة القاهرة وتنسيقية الأحزاب لزيادة الوعي الثقافي والاجتماعي

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عميد إعلام القاهرة: نهتم بالجانب التطبيقي والعملي إلى جانب المواد النظرية

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دخولي مجال الهندسة غلطة.. هشام ماجد يكشف تفاصيل حياته الدراسية | نوستالجيا

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هندسة القاهرة تنظم زيارات ميدانية لـ هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة

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احتفالية لتوزيع أجهزة "لاب توب" للطلاب ذوي الهمم بجامعة القاهرة

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28 يوليو.. علاج طبيعي القاهرة تنظم المؤتمر الدولي الـ 21

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رئيس جامعة القاهرة: نسعى إلى مواكبة متطلبات سوق العمل.. وعميد سياسة واقتصاد: نعمل على نشر وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال خاصة لدى المرأة

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عميد حاسبات والذكاء بجامعة القاهرة: لا يمكن التخلص من الكتاب الورقي مباشرة

 
‏‎ ويأتي المؤتمر هذا العام في اطار احتفالات الكلية بيوبيلها الذهبي (50 عاما على إنشائها) والتي تقام في يوليو القادم.

جامعة القاهرة التحول الرقمي جامعه الوعي الثقافي احتفالات كلية الإعلام Jobs Education

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