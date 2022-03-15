17 مايو.. إعلام القاهرة تنظم المؤتمر العلمي الدولي

تنظم كلية الإعلام جامعة القاهرة، المؤتمر العلمى الدولى بعنوان "تحديات الإعلام العربى فى ضوء خطط التنمية المستدامة نحو رؤى مستقبلية للإصلاح والتطوير".

‏‎وتقدم البحوث في المحور الخامس حول الإعلام وقضايا الإرهاب من حيث التحديات وإستراتيجيات المواجهة والإرهاب الإلكتروني والإعلام الرقمي ودور الإعلام الديني والإعلام الأمني في مواجهة الإرهاب والحملات الإعلامية لتعزيز ثقافة المواطنة والسلام.



‏‎أما المحور السادس فيدور حول الإعلام في عصر التحول الرقمي ودعم خطط التنمية المستدامة، ومن بين ما يناقشه هذا المحور التربية الإعلامية والرقمية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الإعلام والتسويق الرقمي لدعم خطط التنمية المستدامة.

ويطرح المحور الأخير قضايا الاعلام البيئي والتنمية المستدامة ومن بين ذلك دور الاعلام في تنمية الوعي البيئي وتحقيق التنمية المستدامة مع التركيز علي قضايا التغير المناخي والاحتباس الحراري والتصحر والتجارب العربية والدولية في هذا المجال.





‏‎ ويأتي المؤتمر هذا العام في اطار احتفالات الكلية بيوبيلها الذهبي (50 عاما على إنشائها) والتي تقام في يوليو القادم.