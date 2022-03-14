عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

28 يوليو.. علاج طبيعي القاهرة تنظم المؤتمر الدولي الـ 21

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلنت كلية العلاج الطبيعى جامعة القاهرة، عن المؤتمر الدولي الحادي عشر لكلية العلاج الطبيعي تحت شعار "العلاج الطبيعي وجودة الحياة"، وذلك يومي الخميس والجمعة ٢٨ و ٢٩ يوليو القادمين.


وافتتح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والسيد هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الاهلي المصري، وحدة علاج ودراسات أمراض الأمعاء التخصصية التابعة لقسم الأمراض المتوطنة بمستشفى قصر العيني بمنحة 16 مليون جنيه من البنك الأهلي المصري، وذلك ضمن عملية التطوير والتحديث الشاملة التي تشهدها مستشفيات قصر العيني لتقديم الخدمات الطبية بجودة عالية للمرضى الذين يزيد عددهم على 3 ملايين مريض سنويًا.

حضر فعاليات الافتتاح الدكتورة هالة صلاح عميدة كلية الطب، والدكتور حسام صلاح المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة القاهرة، والدكتور محمد عبد المجيد مدير مستشفى منيل قبلي، والدكتورة رباب فؤاد رئيس قسم الأمراض المتوطنة، والدكتور هاني شهاب مدير الوحدة المختصة بعلاج ودراسات أمراض الأمعاء، والأستاذة نرمين شهاب الدين رئيس التسويق والتنمية المجتمعية بالبنك الأهلي المصري، وفريق عمل المسئولية المجتمعية بالبنك، ولفيف من الأساتذة ورؤساء الأقسام بكلية الطب.

txt

عميد حاسبات والذكاء بجامعة القاهرة: لا يمكن التخلص من الكتاب الورقي مباشرة

txt

عميد أداب القاهرة يكشف تفاصيل الملتقى الأول لإدارة الوثائق في المؤسسات المتحولة رقميا

txt

سياسة واقتصاد القاهرة: نعمل على نشر وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال لدى المرأة

txt

«الخشت» يفتتح أحدث وحدة لعلاج أمراض الأمعاء التخصصية بمستشفى قصر العيني |شاهد

txt

جامعة القاهرة تطلق بطولة الشطرنج الفردى للطالبات .. تفاصيل

txt

لطلاب جامعة القاهرة.. تعرف على برامج التعليم المدمج

txt

خبراء تعليم : الصين و الولايات المتحدة الأكثر انتاجا لـ انبعاثات غازات الكربون .. توعية الطلاب بالمدارس والجامعات بمخاطر تغير المناخ يوصل المعرفة للبيوت

txt

خبير تربوى: تدريس تغير المناخ لطلاب المدارس والجامعات يعود بالإيجاب على المجتمع

txt

عميد كلية الذكاء الأصطناعي : اختفاء بعض الوظائف في الفترة المقبلة أمر وارد

txt

جامعة القاهرة تنظم مهرجان المسرح الجامعى للعروض الطويلة ... تفاصيل

وخلال الافتتاح، استمع رئيس جامعة القاهرة، ورئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إلى شرح مفصل عن أعمال التطوير والتجديد التي تمت في قسم الأمراض المتوطنة والتي تراعي ضوابط مكافحة العدوى وكود المستشفيات للحفاظ على تقديم أفضل وأسرع خدمة علاجية للمرضى مع الحفاظ على سلامة العاملين.

رئيس جامعة القاهرة جامعة القاهرة كلية العلاج الطبيعي علاج طبيعى القاهرة المستشفى الوحدة Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد: أجواء شديدة البرودة وأمطار خلال ساعات

النيابة: ناشئ الأهلي المتوفي عانى من ضائقة نفسية لرفض والده الزواج من إحدى الفتيات

بيمثلوا على الناس.. مرتضى منصور: ضيوف برنامج رامز جلال عارفين إنه مقلب

الغيرة من فنانة شابة ..تفاصيل انفصال راندا رياض ومحمد الشرنوبي"خاص"

العظمى 16.. الأرصاد: ذروة الطقس البارد خلال 48 ساعة.. فيديو

"شرخ بالجمجمة" وكسور متفرقة .. استبعاد شبهة الوفاة الجنائية لـ زياد إيهاب حارس مرمى الأهلي

الأهلي يعلن إقالة الجهاز الفني لفريق اليد

النيابة تصرح بدفن جثمان زياد حارس الأهلي إثر سقوط من شرفة منزله

ترشيحاتنا

جونيور: الزمالك ودع أبطال إفريقيا لعدم الاستقرار.. وعلاقتي بحازم إمام رائعة.. فيديو

فرنسا حلت مشكلة الإيجار القديم في 7 سنين..عصام شيحة يشرح مصر ممكن تحلها إزاي

الدوري الإسباني.. برشلونة يواصل صحوته تحت قيادة تشافي ويهزم أوساسونا برباعية

الظهور الأول لـ سلسلة شاومي Redmi K50 قبل الإعلان الرسمي عنها

وزيرة التخطيط: حوافز تمويلية وتصديرية للمنتجات صديقة البيئة

عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض اليوم.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

7 أيام على انتهاء الشتاء.. تفاصيل حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع

طريقة عمل بطاطا بالبشاميل.. وصفات متنوعة لأشهر الشيفات

تموين القاهرة تضبط سلعا مخزنة في المرج قبل طرحها للبيع بأسعار مرتفعة

ابنة الفنان عبد الباسط حمودة تحتفل بخطوبتها

فيديو

خلافات واعتذارات وكورونا ..الازمات تهدد مسلسلات رمضان

الشتاء يعود بقوة من جديد..فيديو

تفاصيل وفاة أحمد فتحي لاعب نادي بايونيرز .. فيديو جراف

حكم في قضية كهربا وبعتذر للجمهور.. تصريحات مثيرة لـ مرتضى منصور.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

الفيس والعم سام

إبراهيم شعبان

جائحة الأسعار.. موجة عالمية وتأثيرات داخلية

إلهام أبو الفتح

الأسعار.. ورمضان!

نجاة عبد الرحمن

الحرب السرية بين روسيا وأمريكا

عبدالمعطى أحمد

يوم الشهيد

نهال علام

نون النسوة

د/علاء الشال

سيدات قائدات فاضلات في تاريخ الإسلام

احمد النومى

والشماعة... أوكرانيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ