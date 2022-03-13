سياسة واقتصاد القاهرة: نعمل على نشر وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال لدى المرأة

أعلن الدكتور محمود السعيد عميد كلية السياسة والأقتصاد جامعة القاهرة ، عن فتح باب التسجيل في الدورة الرابعة من دورات الاحتضان المخصصة للمرأة "Her Cycle".

وقال د. محمود السعيد ، إن الكلية ممثلة في حاضنة الأعمال تعمل على نشر وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وبخاصة لدى المرأة المصرية لدعم تمكينهم اقتصاديًا من خلال مساعدتهم في تحويل أفكارهن إلى مشروعات قادرة على الانخراط في منظومة الاقتصاد الوطنية، ومن ثم المساهمة في تلبية احتياجات السوق المحلية، وهو ما ينعكس على الحد من البطالة خاصةً بين الفتيات والنساء.

وأعلنت الدكتورة هبة مدحت زكي، المدير التنفيذي للحاضنة، شروط الاشتراك في دورة الاحتضان الجديدة المخصصة للمرأة والتي تبدأ من استهداف النساء الذين تتراوح أعمارهن بين 20 و 45 سنة، وأن يكون لديهن فكرة مبدئية تصلح لمشروع ناشئ في أيٍ من المجالات الاقتصادية بشرط أن تهدف لخدمة المجتمع.

يذكر أن حاضنة أعمال كلية الاقتصاد والعلوم السياسية (FEPS BI) تبنت نموذج احتضان خاص بأفكار رائدات الأعمال "Her Cycle" توفر لهن من خلالها فرصة للحصول على الدعم الكامل لتحويل هذه الأفكار إلى مشروعات محققة لمعايير المشروعات الناجحة والمتمثلة في القابلية للتطوير والاستدامة وذلك عن طريق مجموعة من برامج المتمثلة في التدريب والتوجيه والإرشاد الفني والدعم اللوجستي وتوفير مساحات العمل المشتركة داخل الحاضنة للاجتماع والعمل مع الفريق وتكوين شبكة علاقات قوية، وصولًا للدعم الفني والمادي، إضافة إلى حصولهن على شهادة معتمدة من جامعة القاهرة يمكن توثيقها من وزارة الخارجية، وجوائز للفائزات الثلاثة في نهاية الدور.