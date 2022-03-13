رئيس جامعة القاهرة: نسعى إلى مواكبة متطلبات سوق العمل.. وعميد سياسة واقتصاد: نعمل على نشر وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال خاصة لدى المرأة

الدكتورة هبة مدحت: شرط الاشتراك بدورة الاحتضان أن يكون هناك فكرة مبدئية تصلح لمشروع ناشئ

رضا الخريبى : نشارك فى مسابقات دولية للاهتمام بالطلاب الموهوبين

تنظم جامعة القاهرة عددا كبيرا من المسابقات خلال الفصل الدراسى الثانى فى مختلف المجالات لتنمية مهارات الموهوبين، كما تسعى الجامعة إلى التطوير الدائم سواء كانت بإنشاء كليات جديدة تواكب سوق العمل أو إدخال برامج جديدة.

كشف الدكتور رضا الخريبى عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى بجامعة القاهرة، عن كيفية الاهتمام بالطلاب الموهوبين وكيف تقوم الكلية بتنمية مهارتهم.

وقال الدكتور رضا الخريبى في تصريح لـ"صدى البلد"، إن كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى تقدم عددا كبيرا من الأنشطة الطلابية فى مختلف المجالات، كما تقوم بالمشاركة فى عدد من المسابقات الدولية ويحصل فرق الجامعة المشاركة على مراكز متقدمة.

وأضاف “الخريبى” أن الكلية أيضا تهتم بالنشاط الثقافى والفنى، ونشارك فى المهرجان المسرحى الذى تنظمة جامعة القاهرة، مؤكدا أن كل طالب لديه موهبه تسعى الكلية إلى دعمه بكاف الطرق .

وفى نفس السياق ، كشف الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، كيف تساعد جامعة القاهرة الطلاب لمواكبة سوق العمل .

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت خلال تصريح لصدى البلد ، إن جامعة القاهرة تسعى دائما إلى التطوير ومواكبة متطلبات سوق العمل لذلك أنشأنا أول كلية للدراسات العليا للنانو تكنولوجي في مصر والشرق الأوسط، وبدأت الدراسة بالفعل العام الحالي، وحاليا يتم إنشاء 3 كليات جديدة هي كلية علوم الطاقة الجديدة والمتجددة، وكلية علوم وتكنولوجيا الفضاء، وكلية الذكاء الاصطناعي والروبوت.

وتابع “ الخشت ” ، نعمل حاليا على مشروع كبير لاستحداث وتطوير كليات لوظائف المستقبل، وذلك في إطار مراعاة متطلبات الثورة الصناعية الرابعة والخامسة ودعم احتياجات الدولة بما يتيح القدرة على مواجهة تحديات المستقبل، وفي إطار تنفيذ رؤية الجامعة للتحول إلى جامعة من الجيل الرابع ولمواكبة التطور التكنولوجي ومتطلبات الثورة الصناعية الرابعة والخامسة ووظائف المستقبل.



فيما أعلن الدكتور محمود السعيد عميد كلية السياسة والأقتصاد جامعة القاهرة ، عن فتح باب التسجيل في الدورة الرابعة من دورات الاحتضان المخصصة للمرأة "Her Cycle".

وقال محمود السعيد إن الكلية ممثلة في حاضنة الأعمال تعمل على نشر وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وبخاصة لدى المرأة المصرية لدعم تمكينهم اقتصاديًا من خلال مساعدتهم في تحويل أفكارهن إلى مشروعات قادرة على الانخراط في منظومة الاقتصاد الوطنية، ومن ثم المساهمة في تلبية احتياجات السوق المحلية، وهو ما ينعكس على الحد من البطالة خاصةً بين الفتيات والنساء.

وأعلنت الدكتورة هبة مدحت زكي، المدير التنفيذي للحاضنة، شروط الاشتراك في دورة الاحتضان الجديدة المخصصة للمرأة والتي تبدأ من استهداف النساء الذين تتراوح أعمارهن بين 20 و 45 سنة، وأن يكون لديهن فكرة مبدئية تصلح لمشروع ناشئ في أيٍ من المجالات الاقتصادية بشرط أن تهدف لخدمة المجتمع.

يذكر أن حاضنة أعمال كلية الاقتصاد والعلوم السياسية (FEPS BI) تبنت نموذج احتضان خاص بأفكار رائدات الأعمال "Her Cycle" توفر لهن من خلالها فرصة للحصول على الدعم الكامل لتحويل هذه الأفكار إلى مشروعات محققة لمعايير المشروعات الناجحة والمتمثلة في القابلية للتطوير والاستدامة وذلك عن طريق مجموعة من برامج المتمثلة في التدريب والتوجيه والإرشاد الفني والدعم اللوجستي وتوفير مساحات العمل المشتركة داخل الحاضنة للاجتماع والعمل مع الفريق وتكوين شبكة علاقات قوية، وصولًا للدعم الفني والمادي، إضافة إلى حصولهن على شهادة معتمدة من جامعة القاهرة يمكن توثيقها من وزارة الخارجية، وجوائز للفائزات الثلاثة في نهاية الدورة.