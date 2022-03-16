هنا شيحة: لأول مرة أعمل مع خالد النبوي في "راجعين يا هوى"..فيديو

سعيدة بمشاركتي..

كشفت الفنانة هنا شيحة، عن تفاصيل وكواليس مشاركتها في مسلسل “راجعين يا هوى” المقرر عرضه في شهر رمضان الكريم.



وقالت هنا شيحة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، "سعيدة بمشاركتي في العمل الدرامي راجعين يا هوى".

وأضافت هنا شيحة "مازال التصوير مستمرا، وسيستمر خلال شهر رمضان، ولأول مرة أشتغل مع المخرج محمد سلامة وهو مخرج جميل".

وتابعت هنا شيحة "لأول مرة اشتغل مع الفنان خالد النبوي"، مضيفة "أقوم بتأدية شخصية فريدة في المسلسل، وأحب تركيبة الشخصية".

