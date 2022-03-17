بدون بيض.. طريقة عمل كيكة بمذاق لا يقاوم

كيكة بدون بيض من الحلويات الشهية و الإقتصادية التي يمكنك إعدادها و تقديمها لأفراد أسرتك أو ضيوفك في المنزل بأسهل الخطوات وأقل المكونات أيضا.

قدمت الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد المذاع على قناة سي بي سي سفرة طريقة عمل كيكة بدون بيض.





مقادير كيكة بدون بيض



1 و نصف كوب دقيق

1 كوب سكر

1 كوب ماء

1 ملعقة كبيرة خل

1 باكو محسن كيك

4 ملعقة كبيرة زيت

3 ملعقة كبيرة كاكاو

-لعمل الصوص

1 كوب سكر

نصف كوب زيت

ربع كوب كاكاو

نصف كوب ماء

3 ملعقة كبيرة شوكولاتة مبشورة



طريقة تحضير كيكة بدون بيض



- في الخلاط يخلط الدقيق مع السكر والماء والخل ومحسن الكيك والزيت والكاكاو

- يوضع الخليط في قالب كيك

- وتدخل الفرن حتى تمام الطهي

- تخلط مقادير الصوص في الخلاط وتضاف للكيك

- وتقدم