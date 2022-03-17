مزاد جديد للسيارات بالمظاريف المغلقة فى مصر.. تفاصيل

تتميز فعاليات المزادات العلنية للسيارات ، داخل السوق المصرية بالعديد من المميزات والتي يأتي أهمها الانخفاض في الأسعار، إضافة إلى وجود سيارات مميزة وأيضًا فارهة ، والتي تعتبر فرصة جيدة للمقبلين على شراء السيارات الجديدة او المستعملة .

كما شهد السوق المصرية، حالة من الحراك فى الفعاليات الفترة الأخيرة وعمليات البيع والشراء سواء للسيارات المستعملة او الجديدة "الزيرو"، ومن ضمن هذه الفاعليات، مزاد جديد للسيارات لصالح احدي الشركات الكبري التي لم يعلن عن اسمها .

حيث ينطلق مزاد السيارات الجديد من خلال البيع بنظام المظاريف المغلقة ويشمل عدد 32 سيارة مختلفة.

وتأتي سيارات المزاد الجديد في مصر ، بـ 11 سيارة شيفروليه لانوس موديل 2013 ، و 9 سيارات هيونداي فيرنا موديلات 2014 الي 2016 ، و 2 شيفروليه جامبو بوحدة تبريد موديل 2014 و2015 ، و 6 سيارات شيفروليه دبابة بوحدة تبريد 2013 و2014 ، و 3 سيارة تويوتا هايلوكس بوحدة تبريد 2013 ، و مرسيدس بوحدة تبريد 10 طن موديل 1995.

وتتوفر كراسة الشروط والمواصفات بقيمة 250 جنيه وتأمين دخول المزاد 30 ألف جنيه ، لدي مكتب الخبير المثمن مجموعة لاشين للخبر والتثمين.

كما سيكون آخر موعد لاستلام المظاريف بدون حضور أو ممارسات في يوم الأحد الموافق 27 مارس .