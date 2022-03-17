عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مزاد جديد للسيارات بالمظاريف المغلقة فى مصر.. تفاصيل

مزاد سيارات
مزاد سيارات

تتميز فعاليات المزادات العلنية للسيارات ، داخل السوق المصرية بالعديد من المميزات والتي يأتي أهمها الانخفاض في الأسعار، إضافة إلى وجود سيارات مميزة وأيضًا فارهة ، والتي تعتبر فرصة جيدة للمقبلين على شراء السيارات الجديدة او المستعملة .

 

 كما شهد السوق المصرية، حالة من الحراك فى الفعاليات الفترة الأخيرة وعمليات البيع والشراء سواء للسيارات المستعملة او الجديدة "الزيرو"، ومن ضمن هذه الفاعليات، مزاد جديد للسيارات لصالح احدي الشركات الكبري التي لم يعلن عن اسمها .

 

حيث ينطلق مزاد السيارات الجديد من خلال البيع بنظام المظاريف المغلقة ويشمل عدد 32 سيارة مختلفة. 

 

وتأتي سيارات المزاد الجديد في مصر ، بـ 11 سيارة شيفروليه لانوس موديل 2013 ، و 9 سيارات هيونداي فيرنا موديلات 2014 الي 2016 ، و 2 شيفروليه جامبو بوحدة تبريد موديل 2014 و2015 ، و 6 سيارات شيفروليه دبابة بوحدة تبريد 2013 و2014 ، و 3 سيارة تويوتا هايلوكس بوحدة تبريد 2013 ، و مرسيدس بوحدة تبريد 10 طن موديل 1995. 

 

وتتوفر كراسة الشروط والمواصفات بقيمة 250 جنيه وتأمين دخول المزاد 30 ألف جنيه ، لدي مكتب الخبير المثمن مجموعة لاشين للخبر والتثمين. 

 

كما سيكون آخر موعد لاستلام المظاريف بدون حضور أو ممارسات في يوم الأحد الموافق 27 مارس .

السوق المصري مرسيدس شيفروليه هيونداي فيرنا شراء السيارات المزادات العلنية المزادات العلنية للسيارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد ليالي الشتاء القارس.. هذا موعد تحسن الأحوال الجوية

بنسبة خمسة جنيهات.. التموين تزف بشرى سارة: تراجع أسعار البيض والدواجن

7 مايو بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية

أسعار الذهب اليوم الاربعاء 16/ 3/ 2022

أبو جبل في الأهلي ؟.. مقابل مادي مغري وتغريدة مُبهمة تثير الشكوك

الطماطم بجنيه .. محافظ بورسعيد يفاجئ عزة مصطفى بأسعار السلع

أوكرانيا تعلن التوصل إلى نوع من التسوية في المفاوضات مع روسيا

السيسي أنهى أزمته.. ما السعر العادل لرغيف الخبز غير المدعم ؟

موضوعات متعلقة

مزاد جديد لسيارات النقل البري .. تفاصيل

تعرف على السيارات الحاصلة على جوائز احتفالية الأفضل 2022 بمصر

قدرة جر جبارة.. سعر ومواصفات السيارة دودج رام 2022 فى مصر

تعرف على أسعار ومواصفات نيسان موديل 2022 فى مصر

فيراري توقف الطلب علي F8 تريبوتو و F8 سبايدر.. صور

بنتلي تسجل نتائج مالية قياسية لأول مرة منذ 2015.. تفاصيل

أسعار فئات بيستون B70 موديل 2022 في مصر.. صور

بـ 5000 جنيه.. زيادة أسعار ام جى MG 6 بمصر

ترشيحاتنا

مزاد جديد للسيارات بالمظاريف المغلقة فى مصر.. تفاصيل

شبانة: شركة الكرة بالأهلي حددت 4 شروط متعلقة بمصير أليو بادجي

كلوب: صلاح كان يعاني من الإصابة ولم يشارك سوى في مران وحيد

والله عيب| بدلة ويجز تفتح عليه النار.. من وراء هذه الإطلالة؟

ليلة النصف من شعبان .. فضل صيامها وقيام ليلها

تقنية طبية جديدة يمكنها التحكم في مناعة الورم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علاج انسداد الأنف عند الأطفال

شاب السبب .. لوسي : أصبت بتهتك في الأنسجة | خاص

للجلدية والصدرية والأنفية.. أسباب الحساسية وعلاجها بالأعشاب

رجاء الجداوي.. مسيرة حافلة بالأعمال.. قصة زواجها ورحلة معاناتها مع كورونا

فيديو

فنانة بديلة دنيا سمير غانم في مسلسل الكبير أوي..تعرف عليها

دماء في شهر العسل.. سمر ضحية زواج القاصرات بسبب مصروف المنزل بالقليوبية “فيديوجراف”

بناء على توجيهات الرئيس| القوات المسلحة تجهز مليون حصة غذائية لتوزيعها بالمحافظات

مبادرة حياة كريمة.. توزيع مليون كرتونة بمناسبة شهر رمضان

المزيد

ساحة رأي

المرأة.. عظيمة المحبة

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

كلنا واحد لمواجهة جشع التجار

عبد المعطى أحمد

هذه الحرب متى تنتهي؟

علاء حيدر

مولد السلاح النووي

نهال علام

مكافحة الغلاء

د/علاء الشال

الخرس الزوجي.. القاتل الصامت

د. ماريان جرجس

لكي تنجح قمة المناخ في شرم الشيخ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. المواجهة التشريعية لخطر الوساطة العقارية

كريمة أبو العينين

الفيس والعم سام

اﻟﻤﺰﻳﺪ