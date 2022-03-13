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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بـ 5000 جنيه.. زيادة أسعار ام جى MG 6 بمصر

السيارة ام جىMG 6
السيارة ام جىMG 6 موديل 2022

أعلن الوكيل المحلى للعلامة الصينية  ام جى MG ، عن ارتفاع أسعار السيارة طراز  6 موديل 2022 ، داخل السوق المصرى للسيارات ، خلال موجة الزيادات العالمية فى الاسعار.

وأوضح وكيل ام جى MG ، ان السيارة طراز  6 موديل 2022 ، ارتفعت اسعارها بقيمة وصلت الى 5000 جنيه للثلاث فئات السعرية لها ، والتى تنتمى الى فئة السيارات السيدان العائلية .

السيارة ام جىMG 6 موديل 2022

وتستمد السيارة ام جىMG 6 موديل 2022 ، قوتها من خلال محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة 169 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعى السرعات أوتوماتيك.

و تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 9.8 ثانية ، و يبلغ متوسط الأستهلاك من الوقود نحو 6.8 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

السيارة ام جىMG 6 موديل 2022

وتاتى الأبعاد الخارجية للسيارة ام جىMG 6 موديل 2022 ، بطول 4694 مم ، و عرض 1848 مم ، و ارتفاع 1465 مم ، و سعة الشنطة الخلفية 424 لترا .

وتضم السيارة ام جىMG 6 موديل 2022 ، مجموعة من المواصفات ووسائل الأمان ، ومنها وسائد هوائية أمامية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع الكترونى للفرامل EBD، ونظام الثبات عند المنحدرات، ونظام مراقبة ضغط الإطارات .

السيارة ام جىMG 6 موديل 2022

وتحتوى السيارة ام جىMG 6 موديل 2022 ، على مصابيح أمامية هالوجين مع إضاءة نهارية، وحساسات ركن خلفية، وكاميرا خلفية، وجنوط رياضية 16 بوصة، وعجلة القيادة متعددة الوظائف، ومكييف هواء مع مخارج خلفية ، ومفتاح ذكي لتشغيل السيارة، ومقاعد قماش، وخاصية تعديل مقعد السائق في 6 اتجاهات يدوي، وزجاج كهربائي، كما زودت بنظام ترفيهي  .

بالاضافة الى وسائد هوائية جانبية، ومصابيح ليد أمامية مع خاصية التشغيل أتوماتيك، وجنوط رياضية 18 بوصة، وخاصية دخول السيارة بدون مفتاح، ومثبت سرعة ديناميكي، ومقاعد جلد، وامكانية تعديل مقعد السائق في 6 اتجاهات كهربائيًا، ومسند يد خلفي،  للفئة الاعلى فى تشكيلة ام جىMG 6 موديل 2022 .

السيارة ام جىMG 6 موديل 2022

أما عن أسعار ام جىMG 6 موديل 2022 : 

- فئة كمفورت 334.990 ألف جنيه بدلاً من 329.990 ألف جنيه .

- فئة لاكشري فرش أسود 349.990 الف جنيه بدلاً من 344.990 ألف جنيه .

- فئة لاكشري فرش أحمر 354.990 ألف جنيه بدلاً من 349.990 ألف جنيه .

ام جي السوق المصري زيادة أسعار السوق المصري للسيارات طراز 6 موديل 2022 ام جىMG 6

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